پخش زنده
امروز: -
استاندار خراسان جنوبی: معادن باید نقش خود در توسعه استان را ثابت کنند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، هاشمی در شورای معادن خراسان جنوبی با تأکید بر ضرورت توجه جدی معادن به مسئولیتهای اجتماعی گفت: معادن استان باید نسبت به ایفای نقش اجتماعی خود همت بیشتری داشته باشند و اقدامات این حوزه باید هدفمند، شفاف و ماندگار شود.
وی با اشاره به لزوم ساماندهی فعالیتهای مرتبط با مسئولیت اجتماعی، از تشکیل کمیتهای ویژه با حضور نمایندگان اتاق بازرگانی، دیوان محاسبات، صمت و استانداری خبر داد و گفت: این کمیته موظف است برای ارتقای اثرگذاری و انسجام اقدامات اجتماعی معادن، راهکارهای عملی ارائه دهد.
استاندار همچنین خواستار طراحی یک سامانه ثبت و پایش مسئولیت اجتماعی معادن شد و گفت: در این سامانه باید تمام فعالیتها بهصورت شفاف ثبت شود و امکان برنامهریزی بلندمدت و اجرای طرح های ماندگار فراهم شود و همچنین باید از طرح های موفقی که در سایر استان ها با پرداخت مسئولیت اجتماعی معادن به بهره برداری رسیده الگو گرفت و در استان پیاده سازی کرد.
هاشمی افزود: جلسات شورای معادن به دلیل اهمیت ویژه آن در استان باید بهصورت ماهانه برگزار شود تا بتوان درباره مسائل مختلف حوزه معدن تصمیمگیری دقیق و بهموقع انجام داد.