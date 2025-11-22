به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ هادی حق شناس امروز در جمع دانش آموزان مدرسه دخترانه شاهد رشت با اشاره به برگزاری اجلاس استانداران استان‌های کشور‌های حوزه دریای خزر، این اجلاس را تلاشی هدفمند برای جلب توجه مقامات ملی و بین‌المللی به ظرفیت‌ها و چالش‌های گیلان دانست و گفت: تقویت دیپلماسی منطقه‌ای می‌تواند به کاهش هزینه‌های تولید و بهبود وضعیت اقتصادی استان منجر شود.

وی با تأکید بر اهمیت پژوهش در مدارس کشور گفت: ما باید محیطی ایجاد کنیم که پرسشگری در آن ارزش باشد و دانش‌آموزان بدانند مهم‌ترین بخش امتحان، تشخیص سؤال درست است، نه پاسخ دادن به سئوال اشتباه.

وی با بیان اینکه مهم‌ترین دغدغه دولت در مدیریت استان «محیط زیست» است، گفت: اساسی‌ترین مسئله دولت، احیای دو رودخانه مهم و حیاتی شهر رشت و ساماندهی وضعیت پسماند به‌ویژه پسماند سراوان است.

استاندار گیلان با اشاره به برگزاری و ثمرات اجلاس استانداران استان‌های کشور‌های حوزه دریای خزر بیان کرد: این همایش، کاری یک‌ماهه یا سه‌ماهه نبود؛ از اسفند سال گذشته برای آن برنامه‌ریزی کرده بودیم و هدف ما این بود که توجه مقامات ملی و بین المللی را به گیلان جلب کنیم.

به گفته حق شناس، همان‌طور که کشاورز برای کاشت برنج از بهمن‌ماه آماده می‌شود و شش تا هشت ماه زحمت می‌کشد تا محصول برداشت شود، کار دیپلماسی هم حداقل مدتی زمان می‌خواهد تا نتیجه بدهد.

وی با بیان اینکه گیلان سالانه ۳۳۰ هزار تن برنج تولید می‌کند، گفت: سال‌هاست عمده نهاده‌های دامی کشور از آرژانتین و برزیل با ۴۰ تا ۴۵ روز دریانوردی به بندر امام و سپس هزاران کیلومتر حمل زمینی می‌رسد، در حالی که اگر از مسیر قزاقستان و کشور‌های همسایه تأمین شود، مسیر به چند ساعت کاهش می‌یابد.

استاندار گیلان یکی از اهداف اجلاس استانداران استان‌های کشور‌های حوزه دریای خزر را تقویت دیپلماسی منطقه‌ای دانست و گفت: یکی از اهداف این همایش، متقاعد کردن مقامات برای تقویت ارتباط با همسایگان و کاهش هزینه تولید مرغ و محصولات پروتئینی است، لذا اگر این اتفاق بیفتد، هزینه سفره مردم کاهش خواهد یافت.

نرگس دستیار مدیرکل آموزش و پرورش گیلان هم در حاشیه این مراسم در رشت گفت: ۱۷ دانش آموز پژوهشگر برگزیده استانی به مرحله کشوری راه یافتند که آثار آنها در مرحله داوری کشوری قرار دارند.

در پایان این مراسم از سه دانش‌آموز پژوهشگر گیلانی تجلیل شد.