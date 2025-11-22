به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان مهر گفت: برداشت ذرت علوفه‌ای از ۳۰۰ هکتار از زمین‌های کشاورزی بخش‌های اسیر، گله‌دار، مرکزی و وراوی شهرستان مهر از نیمه دوم آبان‌ماه آغاز شده است و تا پایان آذر ادامه دارد

مرتضی شکوهی افزود: پیش‌بینی می‌شود امسال کشاورزان شهرستان مهر از هر هکتار بیش از ۱۲۰ تن از این محصول را برداشت کنند.

او ادامه داد: این میزان تولید علاوه بر ذخیره‌سازی در سیلو‌های خوراک دام شهرستان، به دامداری‌های استان فارس و سایر استان‌ها ارسال می‌شود.