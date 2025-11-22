پخش زنده
معاون بهداشت وزیر بهداشت از افزایش میزان ابتلا به آنفلوانزا در مدارس خبر داد و گفت: به خانوادهها توصیه میشود از مصرف آنتی بیوتیکها در درمان این بیماری برای فرزندان خود خودداری کنند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، علیرضا رئیسی در سخنانی با اشاره به اهمیت مقابله با مقاومت میکروبی گفت: برآوردها نشان میدهد دستکم یک میلیون مرگ در جهام مستقیم ناشی از مقاومت میکروبی است و اگر مرگهای مرتبط نیز محاسبه شود، این رقم به حدود ۴.۷ میلیون نفر میرسد.
معاون بهداشت افزود: منطقه ما دومین منطقه جهان از نظر مرگومیر کودکان زیر پنج سال مرتبط با مقاومت میکروبی است. حدود ۱۹۳ هزار مرگ در این گروه سنی رخ میدهد که ۳۵ درصد از آنها به مقاومت میکروبی نسبت داده میشود؛ بنابراین لازم است توجه ویژهای به سلامت کودکان و نحوه مصرف دارو در این گروه سنی داشته باشیم.
رئیسی با هشدار نسبت به شیوع بالای آنفلوانزا در این فصل از سال گفت: به خانوادهها توصیه میکنیم بههیچوجه برای کودکان خودسرانه آنتیبیوتیک مصرف نکنند. گزارشها نشان میدهد در مدارس به دلیل تجمع و تماس نزدیک، موارد ابتلا به آنفلوانزا بیشتر شده است و مصرف بیمورد آنتیبیوتیک نهتنها کمکی نمیکند بلکه روند مقاومت میکروبی را تشدید میکند.
وی با اشاره به پیشبینیهای جهانی اظهار داشت: اگر روند فعلی ادامه یابد، تعداد مرگومیر ناشی از مقاومت میکروبی تا سال ۲۰۵۰ به حدود ۱۰ میلیون نفر خواهد رسید؛ در حالیکه مرگومیر ناشی از سرطان در همان سال حدود ۸.۳ میلیون نفر برآورد شده است.
معاون بهداشت ادامه داد: این معضل، بیماران سرطانی را نیز بهشدت تهدید میکند؛ چرا که مصرف داروهای تضعیفکننده سیستم ایمنی و بستریهای طولانی آنان را در معرض عفونتهای مقاوم قرار میدهد.
رئیسی همچنین با اشاره به گزارش بانک جهانی گفت: بر اساس این گزارش، مقاومت میکروبی میتواند ۲۸ میلیون نفر را به زیر خط فقر بکشاند، ۷.۵ درصد از صادرات جهانی را کاهش دهد و حدود یک تریلیون دلار به هزینههای حوزه سلامت اضافه کند.
وی درباره چالش تولید آنتیبیوتیکهای جدید نیز اظهار داشت: تولید یک آنتیبیوتیک جدید ۱۰ تا ۱۵ سال زمان میبرد و حدود یک میلیارد دلار هزینه دارد، در حالی که بهدلیل بروز سریع مقاومت، بسیاری از این داروها ظرف مدت کوتاهی کارایی خود را از دست میدهند.
رئیسی گفت: در فاصله سالهای ۱۹۸۰ تا ۲۰۰۹، از ۶۱ آنتیبیوتیک جدید تولید شده، حدود ۴۳ درصد به دلیل ایجاد مقاومت، از چرخه مصرف خارج شدهاند و این موضوع تمایل شرکتهای داروسازی برای سرمایهگذاری در این حوزه را کاهش میدهد.
معاون بهداشت وزارت بهداشت در پایان بر ضرورت رویکرد «سلامت واحد» تأکید کرد و گفت: سلامت انسان، حیوان و محیط زیست به یکدیگر وابسته است و بدون نگاه یکپارچه، مقابله با بحران مقاومت میکروبی ممکن نخواهد بود.