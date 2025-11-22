

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، طرح ملی «نماد» به‌عنوان نظام مراقبت اجتماعی دانش‌آموزان با هدف کنترل، پیشگیری و کاهش آسیب‌های اجتماعی در مدارس استان یزد در حال اجراست. این طرح که هم‌زمان با سراسر کشور از ابتدای سال تحصیلی آغاز شده، سلامت روان دانش‌آموزان را در پنج مرحله غربالگری، تشخیص، آموزش، توانمندسازی و مداخله و درمان مورد ارزیابی قرار می‌دهد.

محمدصادق خدایی، کارشناس مسئول مشاوره اداره کل آموزش و پرورش استان یزد با تشریح جزئیات این طرح گفت: امسال برای اولین بار تمامی دانش‌آموزان در همه پایه‌های تحصیلی ملزم به شرکت در طرح نماد هستند.



او افزود: تاکنون ۶۵ درصد دانش‌آموزان استان یزد در مرحله غربالگری مشارکت کرده‌اند و پس از آن، مصاحبه‌های تشخیصی برای بررسی دقیق‌تر وضعیت آنها انجام خواهد شد.

در این طرح، دانش‌آموزان با مراجعه به سامانه نماد به نشانی my.medu.ir به ۸۵ سؤال پاسخ می‌دهند تا وضعیت سلامت روان آنان ارزیابی و در صورت نیاز به مرحله‌های بعدی هدایت شوند.

خدایی اجرای طرح نماد را گامی مؤثر در زمینه ارتقای سلامت روان، افزایش توانمندی‌های فردی و کاهش آسیب‌های اجتماعی در میان دانش‌آموزان دانست و تأکید کرد: این فرآیند به مدارس کمک می‌کند تا دانش‌آموزان دارای نیاز‌های ویژه حمایتی را سریع‌تر شناسایی و برای درمان یا توانمندسازی آنها اقدام کنند.