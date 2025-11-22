پخش زنده
امروز: -
معاون امور بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی آذربایجانغربی گفت: تاکنون هیچ مورد بومی تب دنگی در استان ثبت نشده و تنها یک بیمار وارداتی اهل یکی از روستاهای پلدشت در مرز بازرگان شناسایی شده که در ترکیه توسط پشه ناقل مبتلا شده بود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، دکتر احسان ریختهگر گفت: عامل بیماری ویروس دنگی است که از طریق پشههای آئدس منتقل میشود و تجمع آبهای راکد شرایط رشد این پشهها را فراهم میکند.
وی اقدامات پیشگیرانه دانشگاه علوم پزشکی شامل اطلاعرسانی، آموزش پزشکان و کارشناسان بهداشت، هماهنگی با شهرداریها و پایانههای مرزی برای کنترل پشهها و بهسازی محیط را تشریح کرد.
ریختهگر به خانوادهها توصیه کرد: با حذف محلهای آب راکد، استفاده از توری پنجره و مواد دورکننده پشه و توجه به علائم هشداردهنده مانند تب شدید، دردهای عضلانی و سردرد، از ابتلا پیشگیری کنند و در صورت بروز علائم، سریعاً به مراکز درمانی مراجعه کنند.
او یادآور شد که در حال حاضر واکسن یا داروی اختصاصی برای تب دنگی وجود ندارد و مهمترین راه پیشگیری، کنترل محیط و جلوگیری از تماس با پشه ناقل است.