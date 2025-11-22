راه اندازی دستگاه پت اسکن کیفیت و دسترسی به خدمات تشخیصی و درمانی پیشرفته در جنوب غرب کشور را ارتقا می‌دهد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، رئیس دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور گفت: راه اندازی دستگاه پت اسکن کیفیت خدمات تشخیصی و درمانی در جنوب غرب کشور را ارتقا و بار مراجعه بیماران به استان‌های دیگر را کاهش می‌دهد.

در جریان بازدید جمعی از اساتید، متخصصان و جراحان سرطان از پروژه درحال تکمیل پت‌اسکن آخرین وضعیت ساخت، نصب تجهیزات و برنامه زمان‌بندی راه‌اندازی این بخش بررسی شد و متخصصان، جزئیات فنی و اثرگذاری بالینی این مرکز را مورد ارزیابی قرار دادند.

دکتر بوستانی در حاشیه این بازدید با تأکید بر ضرورت تسریع فرآیند راه‌اندازی پت‌اسکن در خوزستان، اظهار داشت: وجود این دستگاه برای مردم خوزستان و منطقه یک نیاز حیاتی است.

وی افزود: راه‌اندازی این مرکز می‌تواند بار مراجعه بیماران به استان‌های دیگر را کاهش دهد و کیفیت خدمات تشخیصی و درمانی در خوزستان و جنوب‌غرب کشور را به‌طور قابل‌توجهی ارتقا دهد.

دکتر بوستانی اظهار داشت: با توجه به نقش مهم و تعیین‌کننده پت‌اسکن در تشخیص زودهنگام سرطان، تعیین مرحله بیماری، انتخاب درمان دقیق و پایش پاسخ به درمان، دانشگاه علوم پزشکی اهواز راه‌اندازی این پروژه را یکی از اولویت‌های اصلی حوزه سرطان در استان قرار داده و همه تلاش‌ها بر آن است که این مرکز در کوتاه‌ترین زمان ممکن به بهره‌برداری برسد.

نوعی مطالعه تصویربرداری است که می‌تواند به پزشکان نشان دهد چه اتفاقی در بدن در حال رخداد است و چگونه کار می‌کند. این روش متفاوت از پرتونگاری، CT یا MRI است. همه این روش‌ها تصاویری را ارائه می‌دهند، اما پت اسکن نحوه عملکرد بدن را نشان می‌دهد.

این روش اطلاعاتی در مورد جریان خون و نحوه استفاده بدن از اکسیژن و قند ارائه می‌دهد و می‌تواند سرنخ‌های مهمی در مورد نحوه بروز بیماری فراهم آورد.

با اقدام به انجام پت اسکن، ابتدا پزشک ماده رادیواکتیوی به نام ردیاب هسته‌ای (یا همان “ردیاب”) به شما می‌دهد. ردیاب تشعشعاتی از خود ساطع می‌کند، که دستگاه پت اسکن آن‌ها را می‌گیرد. تصاویری که از شما گرفته می‌شود نشان می‌دهد ردیاب کجا رفته است. اگر ردیاب در مناطقی خاص تجمع یابد می‌تواند نشانه بیماری باشد.

پزشک ممکن است با اهداف زیر از اسکن PET استفاده کند:

یافتن سرطان

مشاهده انتشار یافتن یا نیافتن سرطان

بررسی مؤثر بودن درمان سرطان

تعیین عود شرطان پس از درمان

در زمینه بیماری قلبی، پزشک شما ممکن است برای اهداف زیر از پت اسکن استفاده کند:

بررسی جریان خون به عضلات قلب

تصمیم گیری در مورد بهترین درمان برای گرفتگی شریان‌ها

مشاهده اثرات حمله قلبی