به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکزی؛ بررسی ها حاکی از تداوم پایداری و سکون نسبی جو و وارونگی دما در استان می باشد که موجب تداوم و تقویت پتانسیل انباشت آلاینده های جوی در اراک و سایر مناطق صنعتی و پر جمعیت استان خواهد شد و این شرایط حداقل تا اواسط هفته( بویژه سه روز ابتدای هفته ) تداوم خواهد داشت.

در همین راستا و پیرو هشدار سطح زرد آلودگی شماره ۲، امروز هشدار سطح نارنجی شماره ۱ اداره‌ کل هواشناسی استان مرکزی منتشر شد. مطابق این هشدار، از اواخر وقت شنبه تا بامداد سه‌شنبه تداوم پایداری جو و نبود وزش باد مؤثر در اراک و سایر مناطق صنعتی استان، سبب افزایش غلظت آلاینده‌ها، کاهش کیفیت هوا و ارتقای سطح آلودگی تا شرایط ناسالم برای تمامی گروه‌ها در برخی ساعات خواهد شد.

طی روزهای آینده تغییرات دمایی قابل توجهی پیش‌بینی نمی‌شود.

بجز این تا روز سه شنبه آسمان استان عمدتا صاف همراه با غبار محلی پیش بینی می شود و با توجه به خروجی فعلی مدل ها حداقل تا پایان هفته پدیده بارشی در استان نخواهیم داشت.