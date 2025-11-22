به گزارش؛ «نورمحمدی» فرماندار آبدانان ظهر امروز حوالی ساعت ۱۱، دو طایفه که دارای اختلافات ملکی بودند، در محدوده شهر آبدنان وارد تنش و درگیری شدند، با بالا گرفتن تنش، مأموران انتظامی برای پیشگیری از درگیری و میانجی‌گری در محل حاضر شدند، اما به‌دنبال تبادل شلیک میان افراد حاضر، یکی از مأموران انتظامی هدف گلوله قرار گرفت و مجروح شد.