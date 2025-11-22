درگیری طایفهای در آبدنان؛ مأمور انتظامی بر اثر تیراندازی مجروح شد
فرماندار آبدانان گفت: در جریان یک اختلاف ملکی میان دو طایفه در شهرستان آبدنان، درگیری مسلحانه رخ داد که در پی آن یک مأمور انتظامی حین مداخله برای کنترل صحنه، هدف گلوله قرار گرفت و مجروح شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، مرکز ایلام
؛ «نورمحمدی» فرماندار آبدانان ظهر امروز حوالی ساعت ۱۱، دو طایفه که دارای اختلافات ملکی بودند، در محدوده شهر آبدنان وارد تنش و درگیری شدند، با بالا گرفتن تنش، مأموران انتظامی برای پیشگیری از درگیری و میانجیگری در محل حاضر شدند، اما بهدنبال تبادل شلیک میان افراد حاضر، یکی از مأموران انتظامی هدف گلوله قرار گرفت و مجروح شد.
وی افزود: مأمور مجروح پس از اقدامات اولیه درمانی توسط نیروهای امدادی، به اورژانس منتقل و هماهنگی لازم برای انتقال وی با بالگرد به مرکز استان جهت ادامه روند درمان انجام شده است.
نورمحمدی اضافه کرد: ضارب توسط ماموران انتظامی بازداشت شدهاست.