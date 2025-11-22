به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، محمدرضا ابوالفضلی مسئول آموزش دپارتمان داوری فدراسیون فوتبال در خصوص تصمیم‌های تیم داوری بازی استقلال تهران و پادیاب خلخال در مرحله یک شانزدهم نهایی جام حذفی در فصل جاری گفت: برآیند تصمیم‌های صورت گرفته نیاز به بررسی و تحلیل صحیح دارد که امیدوارم چنین مواردی مورد عنایت جامعه داوری قرار بگیرد.

او در خصوص اخراج بازیکن پادیاب خلخال در نیمه نخست این دیدار گفت: این بازیکن هنگام ضربه به توپ و پریدن با استوک خود به صورت بازیکن استقلال ضربه وارد می‌کند که این برخورد مصداق بارز خطای شدید است. داور در ابتدای امر، تشخیص برخورد را نداد، اما داوران مستقر در اتاق VAR به درستی تشخیص دادند و داور مسابقه را فرا خواندند۰ داور هم به درستی کارت قرمز به بازیکن خاطی پادیاب خلخال نشان داد.

ابوالفضلی درباره اعلام نخستین پنالتی برای استقلال تاکید کرد: داور در این مورد، آنالیز اشتباهی داشت چرا که مدافع پادیاب خلخال دست راست خودش را با اینکه ضربه به توپ زد، با تصمیم داور اعلام پنالتی شد که خوشبختانه با ورود VAR، مورد بازبینی قرار گرفت و داور هم پنالتی را رد کرد.

وی درباره مهم‌ترین صحنه مورد اعتراض تیم میهمان در ورزشگاه تختی که منجر به اعلام پنالتی برای استقلال در دقیقه ۸۸ این مسابقه شد، خاطرنشان کرد: پس از یک فعل و انفعال، مدافع پادیاب روی زمین می‌افتد و دست چپ همین بازیکن مصداق بارز دست تکیه گاه است. در همین وضعیت، دست راست او مانع ورود توپ به سمت دروازه خالی می‌شود. در چنین حالتی حتی اگر بازیکن مدافع، دستش در حالت طبیعی باشد و هیچ گونه حرکت اضافی نداشته باشد، اما مانع ورود توپ به درون دروازه شود قطعا پنالتی باید اعلام شود و نیاز به کارت زرد است، اما اگر عمدی در کار بود، اخراج باید می‌شد؛ بنابراین VAR به درستی اعلام خطای پنالتی کرد.