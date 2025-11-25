مدیر جهاد کشاورزی شهرستان ماهنشان؛ بخش کشاورزی این شهرستان با تکیه بر برنامه‌های تدوین شده هدفمند، در تلاش است تا با ارتقای بهره وری آب در کشاورزی، از آثار منفی تغییرات اقلیمی بکاهد.

جایگزینی کشت و آبیاری هوشمند برای مقابله با خشکسالی در ماهنشان

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان؛ رضایی با اشاره به تغییرات اقلیمی و خشکسالی‌های اخیر، گفت: شهرستان ماهنشان در مواجهه با این بحران، برنامه‌های هدفمندی را به عنوان راهکاری موثر برای مدیریت منابع آبی انتخاب کرده است.

وی افزود: طبق این الگو، محصولات پرآب‌بَر با گونه‌های گیاهی مقاوم به خشکی و نیاز آبی کمتر جایگزین می‌شوند و با اجرای شیوه‌های نوین آبیاری در کشاورزی تلاش می‌شود تا مصرف آب به حداقل برسد.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان ماهنشان ادامه داد: این برنامه‌های هدفمند علاوه بر استفاده از فناوری‌های نوین و داده‌محور و اصلاح روش‌های سنتی کشاورزی، توسعه سیستم‌های نوین آبیاری و هوشمند سازی آن، آموزش و آگاه‌سازی بهره برداران برای مدیریت منابع آبی و کاهش مصرف آب در مزارع را شامل می‌شود. این اقدامات در شهرستان ماهنشان با تغییر الگوی آبیاری ۱۰۰ هکتار از اراضی به سیستم‌های نوین در حال اجراست.

رضایی تأکید کرد که هدف اصلی این تغییرات، افزایش بهره‌وری آب و کاهش مصرف منابع آبی است تا کشاورزان بتوانند با کمترین میزان آب، حداکثر تولید را داشته باشند.

به گفته این مسوول، موفقیت در این زمینه، نقش کلیدی در مدیریت پایدار منابع آبی در این شهرستان در مواجهه با تغییرات اقلیمی خواهد داشت و گام بزرگی به سوی حفظ منابع طبیعی برای نسل‌های آینده است.