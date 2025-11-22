پخش زنده
دانشگاه مراغه و شرکت بازآفرینی شهری ایران با امضای تفاهمنامهای تازه، زمینه همکاریهای علمی و اجرایی در حوزه بازآفرینی و مدیریت شهری را تقویت کردند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، در حاشیه همایش ملی حکمرانی مدیریت و برنامهریزی شهری، تفاهمنامهای میان شرکت بازآفرینی شهری ایران و دانشگاه مراغه به امضا رسید.
این تفاهمنامه با حضور عبدالرضا گلپایگانی، معاون وزیر راه و شهرسازی، و با هدف ارتقای تعاملات علمی و عملی در حوزه مدیریت شهری منعقد شد.
فریدون باباییاقدم، عضو هیئتمدیره شرکت بازآفرینی شهری ایران، امضای این توافق را گامی مؤثر در توسعه کیفیت زندگی شهری دانست. او تأکید کرد که ترکیب ظرفیتهای پژوهشی دانشگاه مراغه با تجربیات اجرایی شرکت بازآفرینی، میتواند مسیر توسعه پایدار شهری را هموارتر کند.
باباییاقدم اظهار داشت: این همکاری بستری مناسب برای اجرای پروژههای پژوهشی-کاربردی در شهرها فراهم خواهد کرد.
همچنین تربیت نیروهای متخصص در حوزه برنامهریزی و مدیریت شهری از اهداف اصلی این تفاهمنامه عنوان شد.
وی افزود: این اقدام میتواند موجب تقویت حکمرانی شهری و افزایش همافزایی میان نهادهای علمی و اجرایی شود.
به گفته او، انعقاد این تفاهمنامه در جریان همایش ملی حکمرانی مدیریت و برنامهریزی شهری، نشاندهنده نگاه راهبردی دو مجموعه به بهبود وضعیت شهرهای کشور است.
این همکاری قرار است زمینهساز توسعه اقدامات نوآورانه در حوزه بازآفرینی شهری باشد و نقش مهمی در ارتقای استانداردهای زندگی شهری ایفا کند.