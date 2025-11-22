رئیس سازمان جهاد کشاورزی اذربایجان غربی در آیین امضا این تفاهم نامه گفت:آذربایجان غربی نخستین استان کشور خواهد بود که با هدف مقابله با تنش ابی و‌کمک به احیای دریاچه ارومیه استفاده از این فناوری که اب و برق از طریق انرژی خورشیدی تامین خواهد شد را اغاز خواهد کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛محمد رضا اصغری افزود: با توجه به اینکه استان در موقعیت کم ابی و خشکسالی قرار دارد کاهش وابستگی به آب خارجی و زیرزمینی برای استفاده بخش کشاورزی از مهمترین اهداف ما است که استفاده از فناوری جدید در این زمینه میتواند قدم مهنی برای توسعه کشاورزی در شرایط بی آبی باشد .

وی با اشاره به اینکه در حال حاضر ۸۰ هکتار در استان گلخانه ایجاد شده است گفت: هنوز با برنامه تدوین شده احداث ۲ هزار هکتاری فاصله زیادی داریم و با رفع مشکل تامین اب و برق از طرق انرژی‌های تحدید پذیر امیدواریم بزودی به این هدف مهم دست خواهیم یافت.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی افزود؛ با استفاده از این فناوری جدید امکان احداث صنایع تبدیلی و سردخانه با توجه با استفاده از انرژی خورشیدی در کنار گلخانه فراهم خواهد شد.

مدیر عامل شرکت دانش بنیان حوزه انرژی‌های تجدید پذیر و مجری هوشمند سازی گلخانه‌های در آذربایجان غربی هم با بیان اینکه خود تامینی اب و برق ویژگی مهم این طرح است که بخار اب از طریق اتمسفر جذب میشود و دوباره اب به چرخه برمیگردد و اب مورد نیاز واحد‌های گلخانه‌ای را تامین میکند گفت: این طرح به روز‌ترین تکنولوژی جهان است.

علی محمودیان افزود: یکی از مهمترین ویژگی این تکنولوژی که از طریق انرژی خورشیدی اب تولید میشود کمک به احیا دریاچه ارومیه است هم از طریق ایجاد بخار و بازگشت اب به چرخه و هم از محل استفادن نکردن از اب‌های زیر زمینی و‌اختصاص آن به دریاچه ارومیه

وی با اشاره به اینکه در این طرح با استفاده از انرژی‌های خورشیدی بطور همزمان هم برق مورد نیاز و هم آب مورد نیاز تامین میشود گفت: واحد‌های گلخانه‌ای از این به بعد خود تامین خواهند بود و هیچ نیازی به تخصیص اب و استفاده از شبکه سراسری برق نخواهند داشت و هز ینه‌های مالی این طرح هم در دراز مدت بسیار پایین‌تر از خرید اب و برق دولتی است.

علی محودیان از پرداخت ۸۰ درصد هزینه‌های هوشمند سازی واحد‌های گلخانه‌ای توسط دولت خبر داد و تصریح کرد: این تسهیلات از صندوق توسعه ملی برای استفاده از انرژی‌های نو در نظر گرفته شده است که این شرکت پس از عقد قرارداد با گلخانه‌ها پرداخت خواهد کرد.

در آیین امضا تفاهم نامه استفاده از فناوری جدید انرژی‌های تجدید پذیر برای تامین اب و برق واحد‌های گلخانه‌ای آذربایجان غربی بین سازمان جهاد کشاورزی و شرکت دانش بنیان بهینه ساز سامان سوخت سهند بصورت همزمان تفاهم نامه هوشمند سازی ۷ واحد گلخانه‌ای هم با مساحت ۲۸ هکتار با مدیران واحد‌های گلخانه‌ای به امضا رسید.