دختر شطرنج باز از خراسان رضوی در مسابقات شطرنج نوجوانان آسیا ۲۰۲۵ موفق به کسب مدال نقره شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، تیم ملی نونهالان و نوجوانان شطرنج ایران دیروز در بیست و هفتمین دوره مسابقات شطرنج نوجوانان آسیا ۲۰۲۵ در تایلند سه مدال کسب کرد.
اسما حسن پور مقدم شطرنج باز مشهدی و نماینده ایران در رده سنی زیر ۱۰ سال در این مسابقات مدال نقره گرفت و با حجاب چادر در شهر بانکوک بر روی سکو رفت.
او در بخش رپید (سریع) مقام دوم مسابقات شطرنج نوجوانان آسیا ۲۰۲۵ در تایلند را کسب کرد.