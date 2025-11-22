پخش زنده
امروز: -
رودخانه بالیقلی چای در مسیر تبدیل شدن به مکان گردشگری ویژه قرار دارد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل عملیات اجرایی طرح زییاسازی و بهسازی این رودخانه آغاز شده و هم اکنون ۲۵ درصد پیشرفت فیزیکی دارد.
شهردار اردبیل گفت: شهرداری اردبیل در راستای زیباسازی با محوریت گردشگری اقدام به ساماندهی و زیباسازی رودخانه بالیقلی چای کرده است.
محمود صفری افزود: ساماندهی و زیباسازی رودخانه بالیقلی چای که طرح ۳ساله است با ۲۹ هکتار پارک حاشیهای، ایجاد مسیر پیاده روی و دوچرخه سواری، نصب آب نما، پل چوبی در دستور کار قرار گرفته است.
وی بیان کرد: ساماندهی کامل رودخانه و اجرای دیوارهای سیل بند و کف سازی، اجرای طرح بازچرخانی آب با احداث حوضچه و بند انحرافی با ظرفیت ۱۰۰ هزار مترمکعب و اجرای کامل ایستگاه پمپاژ و لوله گذاری در مسیر و اجرای آبنماهای متنوع در مسیر آن صورت خواهد گرفت.
مسیر ۷ کیلومتری بهگونهای ساماندهی و بهسازی میشود تا گردشگران و مسافران از المانها، آبنما، نورپردازی، پیست دوچرخهسواری، پیادهروی و ایجاد سایتهای حضور گردشگران بهره گرفته و زیباییهای این رودخانه به بهبود سیمای شهری اردبیل نیز کمک میکند.
️