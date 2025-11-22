فرمانده ناحیه مقاومت بسیج آبادان از اجرای بیش از ۱۶۰ برنامه فرهنگی، عمرانی و ورزشی به مناسبت هفته بسیج در سطح این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ سرهنگ پاسدار علی رضا ایمانی فرمانده ناحیه مقاومت بسیج آبادان با اشاره به اجرای بیش از ۱۶۰ برنامه به مناسبت هفته بسیج در آبادان گفت: برنامه‌های گسترده با رویکرد فرهنگی، مذهبی، نشست‌های بصیرتی، یادواره‌های شهدا، و دیدار با بسیجیان و پیشکسوتان انجام خواهد شد.

او با اشاره به برگزاری فعالیت‌های عمرانی و جهادی توسط گروه‌های جهادی در آبادان افزود: تکمیل خانه‌های نیازمندان با همکاری کمیته امداد، افتتاح پایگاه‌های بسیج و توزیع بسته‌های معیشتی بین خانواده‌های کم‌برخوردار در هفته بسیج در دستور کار قرار دارد.

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج آبادان به برگزاری مسابقات ورزشی در سطح پایگاه‌های مقاومت بسیج آبادان اشاره کرد و گفت: اجرای طرح واکسیناسیون دام‌ها با همکاری اداره دامپزشکی و جهاد کشاورزی توسط بسیج سازندگی انجام خواهد شد.