موفقیت فنی کمسابقه در صنعت گاز ایران
مدیران شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران اعلام کردند که خط لوله سراجه قم با قابلیت عملکرد دوطرفه، جریان گاز را در طول سال از چاهها به مخزن تزریق و پالایشگاه منتقل میکند و به یکی از پروژههای پیشتاز فشار بالا در کشور تبدیل شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما،
به نقل از شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران، بهنام میرزایی مدیرعامل شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران با بیان اینکه تحقق این دستاورد، گامی مؤثر در توسعه دانش فنی و تقویت توان داخلی در بهرهبرداری از زیرساختهای فشاربالا بهشمار میآید، گفت: خط لوله ۱۶ اینچ طرح ذخیرهسازی گاز سراجه قم به طول تقریبی پنج کیلومتر پس از تکمیل عملیات ساخت و اجرای مراحل پیگرانی تمیزکننده و گیج، تحت آزمون فشار ایستایی ۸۲۵۰ پوند بر اینچ مربع در مدت ۲۴ ساعت قرار گرفت و بدون مشاهده هرگونه نشتی یا افت فشار، تأیید نهایی شد.
وی افزود: این خط لوله با استفاده از فولاد X-۶۰ و ضخامت ۲۸.۵ میلیمتر احداث شده و برای نخستین بار در شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران تحت چنین سطح فشاری آزمایش شده است؛ موفقیتی که از منظر فنی و اجرایی رکوردی کمسابقه در حوزه پروژههای فشار بالای صنعت نفت و گاز کشور محسوب میشود.
مدیرعامل شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران همچنین اظهار کرد: خط لوله ۱۶ اینچ سراجه قم قابلیت عملکرد دوطرفه دارد؛ بهگونهای که در هشت ماه نخست سال، گاز از سمت تأسیسات تقویت فشار به چاهها و مخزن تزریق هدایت میشود و در چهار ماه پایانی سال با تغییر جهت جریان، گاز تولیدی از چاهها به واحدهای نمزدایی و پالایشگاه منتقل میشود.
سعید رجبزاده، مجری طرحهای ذخیرهسازی گاز در این شرکت، با تشریح اهمیت موفقیت گفت: این پیشرفت نه تنها یک موفقیت فنی، بلکه اقدامی مؤثر در تقویت چرخه تزریق و تولید مخزن سراجه و افزایش قابلیت اطمینان شبکه ذخیرهسازی گاز کشور است.
وی افزود: این موضوع نقش اساسی در ارتقای تابآوری انرژی کشور به ویژه در فصل سرد و دورههای اوج مصرف ایفا میکند.