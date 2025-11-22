به گزارش خبرگزاری صدا و سیما و به نقل از اداره کل روابط عمومی شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی، متن بیانیه به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

هفته بسیج، یادآور خجسته‌ترین تجربه سازمان‌یافتگی مردمی در تاریخ معاصر ایران است. تجربه‌ای که در متن انقلاب اسلامی و در تداوم حکمرانی ملی منزلتی گفتمانی و تمدنی یافته و به‌مثابه شبکه‌ای از ظرفیت‌های مردمیِ سازمان‌یافته، طی بیش از چهار دهه گذشته نشان داده که «امنیت»، «خدمت»، «هویت» و «مقاومت»، چهار مؤلفه بنیادین درک آن از مسئولیت اجتماعی است.

جنگ مقدس ۱۲ روزه و موج نوینی از مقاومت که در مقیاس منطقه غرب آسیا سربرآورده، بار دیگر نشان داد که منازعه امروز، فراتر از مواجهه نظامی، رویارویی نظم مبتنی بر سلطه، انحصار قدرت و تولید ناامنی و نظم متکی بر عدالت‌خواهی، بازیابی هویت جمعی و اراده ملت‌ها برای پایان‌دادن به دوره تاریخی استعمار نو است و در این میان، نقش جامعه مقاومت و کنشگران مردمی بویژه بسیج در فراهم‌سازی عمق راهبردی این تحول، نقشی تعیین‌کننده و آینده‌ساز است.

جنگ ۱۲ روزه در سطح راهبردی، «آزمون معرفتی» برای ملت ایران بود که در آن، میزان پایبندی به ارزش‌های انسانی، عدالت‌محور و ضد‌سلطه، آشکار و نشان داده شد که توان بازدارندگی، دیگر صرفاً در قدرت سخت تعریف نمی‌شود، بلکه حاصل پیوند میان «توان فناورانه»، «شبکه اجتماعی مقاومت» و «پشتیبانی معنایی ملت‌ها» است.

بسیج و بسیجیان، همچون همیشه، در این مرحله جدید از تحولات نیز، کارنامه‌ای سرشار از مسئولیت‌پذیری ارائه و در میدان امداد رسانه‌ای، روشنگری، حمایت مردمی و جهاد تبیین فعال بود و با تقویت همبستگی اجتماعی، صیانت از امنیت روانی جامعه و مقابله با عملیات شناختی دشمن، نقش خویش را در حفظ ثبات ملی به‌خوبی ایفا کرد و بخشی از ثبات ایران در محیط پرآشوب منطقه، مرهون حضور سازمان‌یافته و هوشمندانه همین سرمایه مردمی است.

شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی، ضمن گرامیداشت هفته بسیج، از همه بسیجیان به‌ویژه کنشگران جهاد تبیین، فعالان فرهنگی، نیروهای امدادی، نخبگان علمی و فناوری و پیشگامان عرصه امنیت اجتماعی صمیمانه قدردانی می‌کند و تلاش‌های آنان را در پاسداری از حریم مقدس جمهوری اسلامی، دفاع از حقیقت، ارتقای آگاهی عمومی و تحکیم هویت ملی ارج می‌نهد.