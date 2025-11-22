به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، این مسابقات در چارچوب المپیاد فرهنگی ورزشی شهید مهدی باکری به میزبانی شهرداری تبریز و با حضور ۱۰ تیم برتر از سراسر کشور، به مدت پنج روز در جریان بود.

در این رقابت‌های فشرده، تیم والیبال کارکنان شهرداری تبریز با نمایشی درخشان، صاحب مقام اول شد و عنوان قهرمانی را از آن خود کرد.

تیم شهرداری کرمانشاه نیز موفق به کسب مقام دوم شد و تیم شهرداری ارومیه بر سکوی سوم این دوره از مسابقات ایستاد.

این رقابتها با هدف ترویج ورزش همگانی، تقویت روحیه تیمی و پاسداشت یاد و خاطره شهدا، به ویژه شهید بزرگوار مهدی باکری برگزار شد.