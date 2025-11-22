پخش زنده
شهرداری تبریز در پایان رقابتهای والیبال لیگ برتر کارکنان شهرداریهای کشور با برتری به مقام قهرمانی دست یافت.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، این مسابقات در چارچوب المپیاد فرهنگی ورزشی شهید مهدی باکری به میزبانی شهرداری تبریز و با حضور ۱۰ تیم برتر از سراسر کشور، به مدت پنج روز در جریان بود.
در این رقابتهای فشرده، تیم والیبال کارکنان شهرداری تبریز با نمایشی درخشان، صاحب مقام اول شد و عنوان قهرمانی را از آن خود کرد.
تیم شهرداری کرمانشاه نیز موفق به کسب مقام دوم شد و تیم شهرداری ارومیه بر سکوی سوم این دوره از مسابقات ایستاد.
این رقابتها با هدف ترویج ورزش همگانی، تقویت روحیه تیمی و پاسداشت یاد و خاطره شهدا، به ویژه شهید بزرگوار مهدی باکری برگزار شد.