به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، معاون مسکن و ساختمان اداره کل راه و شهرسازی خوزستان با اشاره به اجرای طرح نهضت ملی مسکن در استان گفت: ۵۹ هزار نفر در استان متقاضی طرح نهضت ملی مسکن هستند که تایید نهایی شده‌اند و تاکنون برای ۲۵ هزار نفر تخصیص زمین انجام شده است.

مجید سعید دریس زاده افزود: در حال حاضر ۱۶ هزار واحد مسکونی در قالب طرح نهضت نهضت ملی مسکن در استان خوزستان در حال ساخت است.

او ادامه داد: باتوجه به سهم آورده متقاضیان و زمان پرداخت، تحویل واحد‌ها اولویت بندی شده است و به متقاضیان واگذار می‌شود.