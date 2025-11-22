پخش زنده
۱۶ هزار واحد مسکونی در قالب طرح نهضت نهضت ملی مسکن در استان در حال ساخت است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، معاون مسکن و ساختمان اداره کل راه و شهرسازی خوزستان با اشاره به اجرای طرح نهضت ملی مسکن در استان گفت: ۵۹ هزار نفر در استان متقاضی طرح نهضت ملی مسکن هستند که تایید نهایی شدهاند و تاکنون برای ۲۵ هزار نفر تخصیص زمین انجام شده است.
مجید سعید دریس زاده افزود: در حال حاضر ۱۶ هزار واحد مسکونی در قالب طرح نهضت نهضت ملی مسکن در استان خوزستان در حال ساخت است.
او ادامه داد: باتوجه به سهم آورده متقاضیان و زمان پرداخت، تحویل واحدها اولویت بندی شده است و به متقاضیان واگذار میشود.