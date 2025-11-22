پخش زنده
بیش از صد تن گوجه فرنگی شهرستان مُهر به کشورهای حوزه خلیج فارس، عراق و پاکستان صادر شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان مهر گفت: پیش بینی میشود امسال کشاورزان این شهرستان از هر هکتار بیش از ۶۰ تن از این محصول را برداشت و به استاه ای مختلف و کشورهای حوزه خلیج فارس ، عراق و پاکستان صادر کنند.
مرتضی شکوهی افزود: برداشت گوجه فرنگی از بیش از ۵۰۰ هکتار از زمین های کشاورزی بخشهای اسیر، گلهدار، مرکزی و وراوی شهرستان مُهر از نیمه دوم آبان آغاز شده است و تا پایان دی ادامه دارد.