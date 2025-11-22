وزیر امور خارجه پاکستان با تاکید بر ضرورت پایان فوری خشونت‌ها در غزه و توقف اشغال سرزمین‌های فلسطینی گفت: ادامه تجاوز‌ها و اشغالگری‌ها نه تنها زندگی میلیون‌ها فلسطینی را تهدید می‌کند بلکه امنیت و ثبات منطقه را نیز در معرض خطر قرار داده است.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از اسلام آباد؛ به نقل از سایت خبری «داون نیوز»، «اسحاق دار» معاون نخست وزیر و وزیر خارجه پاکستان طی سخنرانی در نشست وزرای اتحادیه اروپا – اقیانوسیه در بروکسل گفت: پاکستان به حقوق ملت فلسطین احترام می‌گذارد و همچنان از آنها برای تعیین حق سرنوشت و پایان اشغالگری سرزمین های شان حمایت می‌کند.

وی ضمن درخواست از جامعه جهانی برای اقدامات عملی در جهت حفاظت از جان و سرزمین فلسطینیان اظهار داشت: توقف فوری اشغال و خشونت‌ها یک ضرورت انسانی و سیاسی برای صلح منطقه‌ای است.

اسحاق دار با تأکيد بر اهمیت همکاری بین‌المللی برای مقابله با چالش‌های مشترک جهانی، افزود: تقسیم و رقابت قدرت‌ها می‌تواند تهدیدی برای ثبات منطقه و جهان باشد.

معاون نخست وزیر و وزیر خارجه پاکستان به نقش هوش مصنوعی در تغییر نقشه جهان اشاره و تأکید کرد: پاکستان پایبندی به اصول سازمان ملل را در اولویت سیاست خارجی خود قرار می‌دهد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به مسئله کشمیر پرداخت و گفت: راه‌حل این مسئله باید مطابق با خواسته‌ها و آرزو‌های مردم کشمیر باشد و هرگونه اقدام علیه حقوق آنها غیرقابل قبول است.

در حاشیه این نشست «اسحاق دار» با «یوهان واده فول» وزیر امور خارجه آلمان نیز دیدار کرد که طی آن طرفین گسترش همکاری‌ها در زمینه‌های دفاعی، سیاسی، اقتصادی، تجاری، سرمایه‌گذاری و آموزشی را مورد بحث و تبادل نظر قرار دادند.