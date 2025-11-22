به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، پس از برگزاری دور‌های رفت و برگشت رقابت‌های لیگ برتر کشتی فرنگی باشگاه‌های کشور، تیم‌های راه یافته به مرحله پایانی مشخص شدند.

در گروه A این مسابقات در مجموع مسابقات رفت و برگشت تیم‌های استقلال قم، رعد پدافند ارتش و مقاومت البرز در جایگاه‌های اول تا سوم قرار گرفتند. در گروه B نیز تیم‌های نفت و گاز زاگرس جنوبی، دانشگاه آزاد اسلامی و سیناصنعت ایذه به ترتیب اول تا سوم شدند.

بدین ترتیب مرحله نیمه نهایی این رقابت‌ها به شرح زیر برگزار می‌شود:

استقلال قم – دانشگاه آزاد اسلامی

رعد پدافند ارتش – نفت و گاز زاگرس جنوبی

شنیده‌ها حاکی از آن است که تیم‌های حاضر در این مسابقات در پی استفاده از کشتی گیران عنوان دار و ملی پوش در این مسابقات خواهند بود و روز ۱۳ آذرماه شاهد دیدار‌های مهیجی برای کسب عنوان قهرمانی این مسابقات خواهیم بود.

مرحله پایانی این رقابت‌ها پیش از این قرار بود روز ۱۲ آذرماه برگزار شود که فدراسیون کشتی در اصلاحیه‌ای اعلام کرد فینال لیگ کشتی فرنگی ۱۳ آذرماه برگزار خواهد شد.