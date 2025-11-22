پخش زنده
مدیر عامل جمعیت هلالاحمر استان زنجان از برگزاری رویداد ملی علمی، فرهنگی و هنری "مخاطب ۲۰ میلیونی من" بر محور بیانات مقام معظم رهبری و در راستای معرفی سیره عملی شهدای امدادگر در هلالاحمر خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان؛ هاشمی با اعلام این خبر گفت: بر محور بیانات مقام معظم رهبری در دیدار با دستاندرکاران نخستین کنگره بینالمللی شهدای امدادگر در اردیبهشت ماه امسال هلال، رویداد ملی علمی، فرهنگی و هنری "مخاطب ۲۰ میلیونی من" در هلالاحمر برگزار خواهد شد.
وی افزود: این رویداد با هدف محوری آشنایی با سیره عملی شهدای امدادگر و بر اساس کتب تألیف شده در این حوزه طراحی شده است.
هاشمی گفت: در این رویداد ملی، علاقهمندان در مسابقهای علمی، فرهنگی و هنری بر مبنای کتب تألیف شده در هلالاحمر شرکت میکنند. در پایان هر هفته بر اساس قرعهکشی، ۳ اثر برتر هدایای نفیس دریافت خواهند کرد.
وی خاطرنشان کرد: با پیشبینیهای صورتگرفته، جمعبندی این رویداد ملی در قالب «کنگره علمی فرهنگی هنری مخاطب ۲۰ میلویونی من» اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۵ همزمان با هفته گرامیداشت هلالاحمر برگزار و آثار برگزیده در قالب تولیدات فرهنگی متنوع در این رویداد رونمایی خواهد شد.