پخش زنده
امروز: -
برترینهای مسابقات ددلیفت قهرمانی باشگاههای استان آذربایجان شرقی که به میزبانی تبریز برگزار شد، مشخص شدند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، این مسابقات به مناسبت گرامیداشت هفته بسیج با شرکت ورزشکاران سراسر استان در سالن فتح خیبر تبریز برگزار شد و در پایان از نفرات و تیمهای برتر مسابقات با اهدای حکم، مدال، جوایز و تندیس وکاپ قهرمانی تجلیل شد.
نتایج تیمی و اورال این مسابقات به شرح زیر اعلام شد:
نوجوانان
منتخب میانه اول
سهند آذربایجان دوم
شبستر سوم
جوانان
سهند آذربایجان اول
منتخب میانه دوم
شبستر سوم
بزرگسالان
بستان آباد اول
سهند آذربایجان دوم
منتخب میانه سوم