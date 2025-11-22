به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، این مسابقات به مناسبت گرامیداشت هفته بسیج با شرکت ورزشکاران سراسر استان در سالن فتح خیبر تبریز برگزار شد و در پایان از نفرات و تیم‌های برتر مسابقات با اهدای حکم، مدال، جوایز و تندیس وکاپ قهرمانی تجلیل شد.

نتایج تیمی و اورال این مسابقات به شرح زیر اعلام شد:

نوجوانان

منتخب میانه اول

سهند آذربایجان دوم

شبستر سوم

جوانان

سهند آذربایجان اول

منتخب میانه دوم

شبستر سوم

بزرگسالان

بستان آباد اول

سهند آذربایجان دوم

منتخب میانه سوم