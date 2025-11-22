سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: قطعنامه اخیر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی علیه جمهوری اسلامی ایران، با حضور معاونان وزارت امور خارجه و سازمان انرژی اتمی بررسی شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما و به نقل از خانه ملت، ابراهیم رضایی در تشریح نشست فوق العاده کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، گفت: این نشست برای بررسی قطعنامه اخیر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی علیه جمهوری اسلامی ایران و با حضور معاونان وزارت امور خارجه و سازمان انرژی اتمی در کمیسیون برگزار شد.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: غریب آبادی، معاون وزیر امور خارجه در این نشست گزارشی از فرآیند تصویب قطعنامه اخیر به اعضای کمیسیون ارائه و تاکید کرد که این قطعنامه غیرحقوقی و غیرقانونی بوده و بر ضرورت واکنش متناسب جمهوری اسلامی ایران به این قطعنامه تاکید کرد. همچنین وی در ارتباط با تفاهم یا توافق قاهره نیز عنوان کرد که وزارت امورخارجه رسما لغو این توافق را به مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی اعلام کرده است.

وی افزود: کمالوندی، معاون سازمان انرژی اتمی نیز در ادامه این نشست، گزارش مشابهی ناظر به قطعنامه اخیر آژانس در حوزه هسته‌ای به اعضاء ارائه کردند و پیشنهاد‌های خودشان برای واکنش مطرح کردند.

نماینده مردم دشتستان در قوه مقننه تصریح کرد: اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نیز در این نشست، نسبت به قطعنامه آژانس بین المللی انرژی اتمی علیه جمهوری اسلامی ایران به شدت انتقاد و اعتراض کردند و آن را غیرقانونی و سیاسی دانستند؛ همچنین نمایندگان عنوان بر واکنش قاطع نسبت به این قطعنامه ظالمانه تاکید کردند.

رضایی بیان کرد: رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نیز در جمع بندی جلسه تاکید کرد که نباید در برابر دشمن منفعل باشیم و از شکل گیری برخی مباحث در ارتباط با مذاکره با آمریکا نیز انتقاد کرد؛ عزیزی در ادامه گفت مذاکره با آمریکا برای منافع ملی و ملت ایران ضرر دارد و خواستار پاسخ قاطع نسبت به زیاده خواهی و قطعنامه ظالمانه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی شد.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در بخشی از این نشست، پیش نویس طرح اقدام متقابل در برابر تصمیمات خصمانه علیه ملت ایران مطرح شد؛ با توجه به نقض فاحش تعهدات از سوی برخی اعضای برجام و سوءاستفاده ابزاری و غیرقانونی از سازوکار اسنپ بک یا ماشه جهت اعمال فشار بر ملت ایران و همچنین با توجه به اینکه اقدامات خصمانه مذکور غیرقانونی و بر علیه امنیت ملی ایران تلقی می‌شود، طرح مذکور با هدف ایجاد بازدارندگی ارائه شده است.

وی گفت: پیش نویس این طرح مشتمل بر ۶ ماده بوده و وظایف و تکالیفی برای دستگاه‌های مختلف و دولت در زمینه اقدام متقابل هسته‌ای، تحریمی، جهش در توانمندی‌های راهبردی، دفاعی، قضایی، امنیتی و حقوقی برشمرده است.

نماینده مردم دشتستان در قوه مقننه خاطرنشان کرد: طرح مذکور در مرحله پیشنویس بوده و در این نشست، بررسی اولیه صورت گرفت لذا مقرر شد دستگاه‌های مختلف روی آن کار کنند و انشاالله در جلسات آینده کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، مورد بررسی دقیق‌تر و جدی‌تر قرار خواهد گرفت.