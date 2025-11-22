پخش زنده
لی شولی، عضو دفتر سیاسی کمیته مرکزی حزب کمونیست چین (CPC) و رئیس بخش تبلیغات کمیته مرکزی حزب حاکم، روز جمعه ۲۱ نوامبر (۳۰ آبان) در این رویداد حضور یافت و سخنرانی کرد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از پکن، مهمانان شرکتکننده تأکید کردند، کشورهای جنوب جهانی هدف مشترکی برای رسیدن به مدرنیزاسیون دارند و اظهار داشتند: چین با پانزدهمین برنامه پنج ساله خود در آینده فرصتهای بیشتری را در اختیار کشورهای جنوب جهانی و همچنین جهان قرار خواهد داد.
حاضران در این مجمع خاطرنشان کردند، کشورهای جنوب جهانی باید با ذهنیتی بازتر و فراگیرتر، توسعه مشترک را دنبال کنند، از آرمان ایجاد جامعهای با سرنوشت مشترک برای بشریت حمایت کنند، چند جانبهگرایی واقعی را به کار گیرند و تبادلات و یادگیری متقابل میان تمدنها را ارتقا دهند تا روند مدرنیزاسیون این کشورها بیش از پیش تقویت شود.
همچنین بر گسترش تبادلات و همکاریهای دانشگاهی بینالمللی، انجام پژوهشهای عمیق درباره مسائل نظری، تاریخی و عملی مرتبط با فرآیند مدرنیزاسیون در کشورهای جنوب جهانی و ایجاد نظام دانشی تأکید شد که از کشورهای جنوب جهانی سرچشمه بگیرد و در خدمت آنها باشد.