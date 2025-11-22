پخش زنده
استاندار آذربایجانغربی با بیان اینکه معضل پسماند در برخی شهرها از جمله مرکز استان جدی است و میتواند در آینده حادتر شود، گفت: شهرداری ارومیه با جدیت بیشتری به وظایف خود در راستای اجرای طرحهای مهم این بخش در سایت دفن پسماند عمل کرده تا از بروز مشکلات جدی در آینده جلوگیری شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛رضا رحمانی روز شنبه در جلسه شورای برنامهریزی و توسعه آذربایجانغربی افزود: عمل به تکالیف قانونی و مصوبات شوراهای مختلف باید با جدیت بیشتری از سوی همهٔ نهادهای مسئول دنبال شود و در این زمینه نباید کوتاهی صورت گیرد.
وی اظهار کرد: همه شهرداریهای استان در قبال پسماند مسئولاند و باید برای بهبود وضعیت برنامهریزی کنند.
استاندار آذربایجانغربی با اشاره به اینکه برای حل این مشکل، بهویژه در ارومیه، سرمایهگذار بخش خصوصی اعلام آمادگی کرده اما اقدامی از سوی دستگاههای مربوط انجام نشده است، اضافه کرد: چرا نهادهای مسئول باید در مقابل سرمایهگذار سنگاندازی کنند، در حالیکه در این حوزه با مشکلات جدی مواجه هستیم و راهحل آن نیز بر اساس تجربههای جهانی مشخص است.
وی از اختصاص اعتبار ویژه برای ساماندهی سایت پسماند ارومیه خبر داد و گفت: این اعتبار در اختیار معاونت عمرانی استانداری قرار میگیرد تا پیشرفت کار بهصورت ملموس قابل مشاهده باشد.
رحمانی تأکید کرد: گزارش ویژهای باید در کوتاهترین زمان درباره وضعیت پسماند در استان، بهویژه شهرهای ارومیه، خوی، مهاباد، میاندوآب و بوکان تهیه شود.
وی همچنین مناسبسازی معابر و ورودی ادارات برای معلولان را مطالبهای عمومی عنوان کرد و افزود: در این زمینه برخی نهادها کوتاهی کردهاند. در بخش ورودی ادارات، دستگاههای اجرایی مسئولاند و در معابر عمومی نیز شهرداری باید وظایف خود را انجام دهد؛ اگر این مسئولیتها بهدرستی اجرا میشد، اکنون با مشکلی مواجه نبودیم.
استاندار آذربایجانغربی یکی از مهمترین خطرهای پیشروی استان را فرونشست زمین دانست و با تأکید بر لزوم پیشبینی راهحلهای مناسب از سوی نهادهای مسئول گفت: اگر خشکسالی ادامه یابد و برداشت از منابع آب افزایش پیدا کند، این پدیده تشدید شده و تبعات بسیار سنگینی بهدنبال خواهد داشت.
وی تصریح کرد: سازمان جهاد کشاورزی مسئول کاهش مصرف آب در بخش کشاورزی است و باید برنامههای مربوط را اجرایی کند، چراکه ۹۰ درصد مصرف آب استان در این بخش انجام میشود و روند افزایشی کنونی نگرانکننده است.