تیم فوتبال آلومینیوم اراک در مرحله یکشانزدهم نهایی جام حذفی میزبان ملوان انزلی است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکزی؛ نماینده لیگ برتری فوتبال استان مرکزی در مرحله یکشانزدهم نهایی جام حذفی در ورزشگاه امام خمینی اراک به ملوان انزلی رسیده است.
در این دیدار که با قضاوت سید وحید کاظمی برگزار میشود دو تیم به دنبال باز کردن قفل دروازه حریف هستند چرا که ۵ دیدار رودرروی دو تیم برنده ای نداشته و با تساوی در عدد یک به پایان رسیده است.
در لیگ برتر فوتبال پس از ۱۰ هفته اراکی ها ۱۳ امتیاز کسب کرده و در جایگاه دهم جدول قرار گرفته اند و انزلی چی ها با یک امتیاز بیشتر در خانه پنجم جدول قرار دارند .
تیم های فوتبال آلومینیوم اراک و ملوان بندر انزلی از ساعت ۱۶:۳۰ شنبه اول آذر مقابل یکدیگر به میدان میروند