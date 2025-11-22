مدیر شبکه آموزشِ رسانه ملی با اشاره به تفاهم نامه تازه با آموزش و پرورش گلستان اعلام کرد : برنامه ایران جان قرار است مدرسه را به صورت واقعی و شفاف وارد قاب تلویزیون کند .

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ پارسانیا گفت: این همکاری مشترک گامی مهم برای نمایش دستاورد‌های آموزشی و فعالیت مدارس استان است.

بر اساس این تفاهم‌نامه، از ظرفیت رسانه ملی جهت معرفی و ترویج دستاورد‌های آموزشی، پرورشی و فرهنگی استان بهره‌گیری خواهد شد.

همچنین براساس مفاد این تفاهم‌نامه، با همکاری آموزش و پرورش استان و شبکه آموزش محتوای جذابی از مدارس استان تهیه می‌شود و در رویداد ملی ایران‌جان، گلستان ایران از شبکه‌های مختلف صداوسیما پخش خواهد شد.

شایان ذکر است این جلسه با حضور دکتر پارسانیا مدیر شبکه آموزش سیمای ملی و مدیرکل و سایر اعضای شورای معاونین آموزش و پرورش استان و حضور وبیناری اعضای شورای معاونین مناطق چهارده‌گانه در حال برگزاری است.

رویداد ایران جان رسانه ملی، از ۱۵ تا ۲۱ آذر به معرفی توانمندی‌ها، زیبایی‌ها و ظرفیت‌های گلستان اختصاص یافته است.