مدیر شبکه آموزشِ رسانه ملی با اشاره به تفاهم نامه تازه با آموزش و پرورش گلستان اعلام کرد : برنامه ایران جان قرار است مدرسه را به صورت واقعی و شفاف وارد قاب تلویزیون کند .
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ پارسانیا گفت: این همکاری مشترک گامی مهم برای نمایش دستاوردهای آموزشی و فعالیت مدارس استان است.
بر اساس این تفاهمنامه، از ظرفیت رسانه ملی جهت معرفی و ترویج دستاوردهای آموزشی، پرورشی و فرهنگی استان بهرهگیری خواهد شد.
همچنین براساس مفاد این تفاهمنامه، با همکاری آموزش و پرورش استان و شبکه آموزش محتوای جذابی از مدارس استان تهیه میشود و در رویداد ملی ایرانجان، گلستان ایران از شبکههای مختلف صداوسیما پخش خواهد شد.
شایان ذکر است این جلسه با حضور دکتر پارسانیا مدیر شبکه آموزش سیمای ملی و مدیرکل و سایر اعضای شورای معاونین آموزش و پرورش استان و حضور وبیناری اعضای شورای معاونین مناطق چهاردهگانه در حال برگزاری است.
رویداد ایران جان رسانه ملی، از ۱۵ تا ۲۱ آذر به معرفی توانمندیها، زیباییها و ظرفیتهای گلستان اختصاص یافته است.