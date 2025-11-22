

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان؛علی آبسری‌نژاد گفت:در پی گشت و کنترل نیروهای یگان حفاظت محیط زیست پلدختر، حضور دو گروه غیر بومی در زیستگاه‌های شهرستان مورد توجه قرار گرفت.



رئیس اداره حفاظت محیط زیست پلدختر افزود:با بررسی‌های نیروهای محیط زیست شهرستان،دو گروه شکارچیان غیرمجاز که اقدام به کشتار چهار رأس گراز وحشی در زیستگاه‌های طبیعی این منطقه کرده بودند، شناسایی و دستگیر شدند.



وی با قدردانی از همکاری دستگاه قضایی در برخورد با متخلفان زیست‌محیطی افزود: دستگاه قضایی با شکارچیان غیرمجاز، و متخلفان زیست محیطی برخورد قاطع خواهد کرد.



آبسری‌نژاد از دوستداران محیط زیست خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف زیست‌محیطی، موضوع را از طریق سامانه شبانه‌روزی ۱۵۴۰ اطلاع‌ دهند.