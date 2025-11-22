پخش زنده
رئیس اداره حفاظت محیط زیست پلدختر از دستگیری شکارچیان چهار رأس گراز وحشی در زیستگاههای طبیعی این منطقه خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان؛علی آبسرینژاد گفت:در پی گشت و کنترل نیروهای یگان حفاظت محیط زیست پلدختر، حضور دو گروه غیر بومی در زیستگاههای شهرستان مورد توجه قرار گرفت.
رئیس اداره حفاظت محیط زیست پلدختر افزود:با بررسیهای نیروهای محیط زیست شهرستان،دو گروه شکارچیان غیرمجاز که اقدام به کشتار چهار رأس گراز وحشی در زیستگاههای طبیعی این منطقه کرده بودند، شناسایی و دستگیر شدند.
وی با قدردانی از همکاری دستگاه قضایی در برخورد با متخلفان زیستمحیطی افزود: دستگاه قضایی با شکارچیان غیرمجاز، و متخلفان زیست محیطی برخورد قاطع خواهد کرد.
آبسرینژاد از دوستداران محیط زیست خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف زیستمحیطی، موضوع را از طریق سامانه شبانهروزی ۱۵۴۰ اطلاع دهند.