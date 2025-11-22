پخش زنده
رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی گفت: شما گلاب و چکیده یک خرمن گل هستید و نوجوانانی که امروز به این خوبی شعر میگویند، سرمایه آینده ادب فارسی کشور هستند.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، غلامعلی حداد عادل، مشاور مقام معظم رهبری و رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی در نشست نقد شعر اعضای باشگاه قاف کانون پرورش فکری کوکان و نوجوانان که با حضور جمعی از نوجوانان شاعران، استادان برجسته و علاقهمندان به شعر برگزار شد، گفت: برای من امیدبخش است دیدن این جمع شما که سرآمد شاعران نوجوان کشور هستید. کسی که در ۱۵ تا ۱۷ سالگی به این خوبی شعر میگوید، قطعاً سرمایهای برای آینده ادب فارسی است.
او با تاکید بر اهمیت شعر افزود: شعر همواره زبان فرهیختگی و کمال انسانها بوده است. هیچگاه تاریخ و جامعه ایرانی را از شعر جدا ندیدهایم؛ از عارف و عامی تا دانشمند و فیلسوف همه با شعر سر و کار داشتهاند. حتی میوهفروشها با شعر محصول خود را معرفی میکردند و بزرگان علمی مانند ابنسینا و ملاصدرا نیز با شعر ارتباط داشتند.
حداد عادل نمونههایی از شاعران گذشته ذکر کرد: آیتالله میرزای شیرازی در نجف، فروغی جوان و شاعران دوره قاجار برای امام زمان شعر سرودهاند. این طیف گسترده نشان میدهد که شعر همواره رسانه فرهیختگان و مردم عادی بوده است و هر کسی به فراخور تواناییهای خود، با شعر کمال خود را ابراز میکرده است.
رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی ادامه داد: شعر هنری است که از درون انسان برمیخیزد. حتی کسی که تنهاست یا در زندان است، میتواند شعر بیافریند. برخلاف سایر هنرها که به مواد و مصالح نیاز دارند، شعر تنها از جان و روح انسان ساخته میشود و به همین دلیل نزدیکترین و در دسترسترین هنر برای همه انسانهاست.
حداد عادل به نوجوانان حاضر توصیه کرد: قدر خودتان را بدانید و برای شروع خوشزبانی و موزونی، شعر سعدی را بخوانید. با سعدی شروع کنید، اما در او نمانید. سعدی به شما ترازو میدهد تا موزون فکر کنید و شعر بگویید. سپس میتوانید به دیگر شاعران بزرگ ایرانی ادامه دهید و استعداد خود را پرورش دهید.
او همچنین به تجربههای خود در زمینه گردآوری و معرفی اشعار اشاره کرد: چند سال پیش برای مقدمه کتابی که شامل اشعار شاعران دوره قاجار بود، متوجه شدم که خانهای در تهران به نام خانه سادات اخوی محل جمعآوری اشعار شاعران برای جشنهای میلاد امام زمان بوده است. این اشعار با دقت جمعآوری و به خط خوش نوشته شده و اکنون در کتابخانه مجلس موجود است. این تجربه نشان میدهد که در طول تاریخ، حفظ شعر و ادب همیشه مورد توجه بوده است.
در پایان سخنان خود، حداد عادل یکی از غزلهای منتخب خود را برای نوجوانان حاضر خواند و گفت: هرچند دل شکسته و خسته، اما این غزل را به شما تقدیم میکنم تا مسیر رشد و ادب شما روشن باشد. شعرهای شما امروز بهتر از شعرهای من در همان سن است؛ قدر خودتان را بدانید و همیشه در مسیر ادب و اخلاق حرکت کنید.
او افزود: بیش از اینکه در شعر پیشرفت کنید، در اخلاق و تربیت رشد کنید. شعر، علاوه بر زیبایی هنری، وسیلهای برای ارتقای فکر و اخلاق انسانهاست. خانوادهها و مربیان شما در این مسیر نقش مهمی دارند و همراهی آنها باعث پرورش شما شده است.
این نشست با حضور حامد علامتی، مدیرعامل کانون؛ جمعی از اساتید شعر و ادب و نوجوانان عضو باشگاه قاف در مرکز آفرینشهای فرهنگی هنری کانون پرورش فکری برگزار شد.