مراسم غبارروبی مزار شهدای شهرستان جغتای، همزمان با گرامیداشت هفته بسیج، با حضور مردم، مسئولان و بسیجیان برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، فرماندار شهرستان جغتای در این مراسم با اشاره به تشکیل بسیج به فرمان بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی،گفت: بسیج صرفاً یک نهاد نیست، بسیج یک «تفکر» است.

حسن ابارشی افزود: حضور مؤثر و فعال بسیج در تمام ابعاد علمی، فرهنگی و اقتصادی، به‌ویژه در دوران بازسازی پس از دفاع مقدس، نشانه‌ای آشکار بر جاودانه بودن این تفکر است.

وی ادامه داد: نقش آفرینی بسیج در میدان‌های مختلف، فداکاری این مجموعه در دوران شیوع کرونا نمادی از اخلاص آنان است.

ابارشی گفت: حضور بسیجیان در دفاع از حرم اهل بیت (ع) نشان‌دهنده اعتقاد راسخ آنها است و جان‌فشانی آنان در این راه را مصداق بارز «فداکاری در راه خدا» بر شمرد.

این مراسم در فضایی معنوی و با هدف پاسداشت مقام شامخ شهدا و تبیین نقش بی‌بدیل بسیج در صحنه‌های مختلف انقلاب اسلامی برگزار شد.