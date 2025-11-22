پخش زنده
سامانه فرود اتوماتیک (ILS/DME) در فرودگاه آبادان راه اندازی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ مدیر فرودگاه آیت الله جمی آبادان گفت: با حمایت معاونت عملیات هوانوردی شرکت فرودگاهها و امور بین الملل سازمان هواپیمایی کشوری سامانه فرود اتوماتیک فرودگاه آبادان پس از ۳ سال وقفه راه اندازی و عملیات وارسی پروازی کمکناوبری با موفقیت انجام شد.
احسان الواری نژاد افزود: در جریان این عملیات، عملکرد سامانهها و صحت و دقت آنها بر اساس استانداردهای بینالمللی ارزیابی و تأیید شد.
عملیات ارزیابی با مشارکت گروه چک پرواز، متخصصان الکترونیک هواپیمایی و کنترل ترافیک هوایی صورت گرفت.