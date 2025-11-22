به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تیم کشتی آزاد نوجوانان تهران نماینده کشورمان در مسابقات غرب آسیا خواهد بود.

این تیم بامداد روز یکشنبه (۹ آذر) تهران را به مقصد بغداد ترک خواهد کرد.

هدایت این تیم را سردار مولوی به عنوان سرمربی بر عهده خواهد داشت و ارسلان پیروز، حمیدرضا نظام‌دوست و فرهاد رضازاده نیز به عنوان مربی در کنار او حضور دارند.

سرپرستی این تیم برعهده اسرافیل دودانگه مربی سازنده کشتی تهران و مشاور هیات کشتی تهران خواهد بود.

برای انتخاب تیم اعزامی به عراق یک دوره مسابقه انتخابی برگزار و برترین‌ها در اوزان دهگانه، برای حضور در این رقابت‌ها تعیین شدند.

در وزن ۴۵ کیلوکرم امیرعلی بنار، ۴۸ کیلوگرم سجاد گنجعلی، ۵۱ کیلوگرم کامران مرادی،۵۵ کیلوگرم امیرعلی زندی، ۶۰ کیلوگرم طا‌ها گنجه، ۶۵ کیلوگرم سام ارشد، ۷۱ کیلوگرم رضا حاجی‌وند، ۸۰ کیلوگرم صدرا فولادزاده، ۹۲ کیلوگرم سام دانشور و ۱۱۰ کیلوگرم اهورا شهریاران در مسابقات شرکت خواهند کرد.