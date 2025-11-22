پخش زنده
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، برخی از مهمترین عناوین روزنامههای جهان در تاریخ ۱ آذر و ۲۲ نوامبر ۲۰۲۵ را میتوانید در این خبر ببینید.
عناوین روزنامهها و خبرگزاریهای چین
شینهوا:
همایش جهانی بررسی تفکر شی جین پینگ در مورد تمدن زیست محیطی
نشست جی ۲۰ در ژوهانسبورگ، با هدف ایجاد اجماع جنوب جهانی در مورد حاکمیت جهانی
چین ماهواره جدیدی برای آزمایش فناوری ارتباطات به فضا پرتاب کرد
دیدار رئیس جمهور ازبکستان با وزیر خارجه چین
انتقاد چین از قعطنامه جدید علیه تهران در شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی
ایران میگوید توافق قاهره با آژانس بین المللی انرژی اتمی به پایان رسیده است
وزیر خارجه ایران میگوید غنی سازی اورانیوم صفر را قبول نمیکند
ایران شروع مذاکرات هستهای با آمریکا را تکذیب کرد
گلوبال تایمز
سفر نخست وزیر چین به آفریقای جنوبی برای شرکت در نشست G۲۰
اولین بازیهای ملی بین المللی چین با مراسم تاریخی به پایان رسید
بیش از هزار ژاپنی در مقابل اقامتگاه رسمی نخست وزیر جمع شدند و از تاکایچی خواستند جنگ را تبلیغ نکند
چین تعامل با شرکتهای خارجی را افزایش میدهد
ادامه واکنشها به تصمیم آمریکا برای از سرگیری آزمایشهای هستهای
گروه کار نیروی دریایی چین برای دیدار دوستانه به ویتنام رفت
سی جی تی ان
برگزاری مجمع مدرنیزاسیون جنوب جهانی در پکن
طرح جدید آمریکا برای صلح اوکراین
اظهارات اشتباه نخست وزیر ژاپن، مردم را به خیابانها کشاند
نماینده چین: زور و تقابل، راه حل مسئله هستهای ایران نیست
چاینا دیلی
اجلاس جهانی شهرداران باموضوع زیست محیطی در نانجینگ
گروه ۲۰ فرصتی برای تقویت روابط چین و اتحادیه اروپا
آمریکا طرحی برای پایان دادن به درگیریها تهیه میکند
نگرانیهای مطرح شده درباره توافق کره جنوبی با آمریکا
روزنامه مردم
رونمایی از دومین کشتی بزرگ کروز چین
چین اوراق قرضه یورویی میفروشد. /فروش اوراق قرضه یورو نشان دهنده اعتماد سرمایه گذاران است
عناوین مهم اخبار خبرگزاریهای پاکستان
«هم نیوز»
- وزیر دفاع پاکستان: خطر جنگ با هند همچنان وجود دارد
- روسیه از طرح آمریکا برای آتش بس با اوکراین حمایت کرد
- وزیر خارجه پاکستان: بدون حل مسئله کشمیر صلح و ثبات در جنوب آسیا دست نیافتنی است
- واکنش وزارت خارجه پاکستان به حکم اعدام نخست وزیر سابق بنگلادش: این یک مسئله داخلی است
«جیو نیوز»
- نرخ بیکاری در پاکستان به ۷ درصد افزایش یافت
- وزارت خارجه پاکستان: اظهارات رهبران افغانستان مبنی بر تهدید فرستادن ۴ هزار عامل انتحاری به پاکستان، تاییدی بر مواضع اسلام آباد در زمینه تروریسم فرامرزی است
- در دو عملیات نیروهای امنیتی پاکستان در ایالت خیبرپختونخوا ۱۳ تروریست به هلاکت رسیدند
«دنیا نیوز»
- وزرای خارجه پاکستان و آلمان برای تقویت همکاریها در حوزههای دفاعی - سیاسی اقتصادی توافق کردند
- انتخابات میان دورهای ۶ کرسی مجلس ملی و ۷ نشست پارلمانهای محلی پاکستان فردا برگزار میشود
- هلال ماه جمادی الثانی در پاکستان رویت نشد/ فردا یکشنبه اول ماه قمری در پاکستان است
- تعداد قربانیان حادثه انفجار در کارخانه تولید مواد شیمیایی شهر فیصل آباد به ۲۰ کشته افزایش یافت
مهمترین عناوین خبری روزنامههای افغانستان
روزنامه دولتی «انیس»:
- تاکید افغانستان و هند بر گسترش همکاریهای تجاری و اقتصادی.
- برگزاری نشست کمیسیون اداری ریاست الوزراء.
- امضای تفاهمنامههایی به ارزش بیش از ۳۰۰ میلیون دلار در نمایشگاه امام ابوحنیفه.
- دیدار سفیر افغانستان در مسکو با رئیس جمهور تاتارستان.
پایگاه اطلاع رسانی «الاماره»:
- وزارت آموزش و پرورش افغانستان در چهار سال اخیر بیش از هزار و سیصد مدرسه احداث کرده است.
- کابل و دهلی نو درمورد تقویت تجارت برای تعیین کاردار تجاری توافق کردند.
- شهادت ۶۷ کودک پس از آتش بس فلسطین.
- تمدید قرارداد برق ازبکستان برای سال دو هزار و بیست و شش.
وبسایت روزنامه «هشت صبح»:
- ادعای طالبان: کار ساخت دوازده شبکه آبرسانی با هزینه سی و هفت میلیون افغانی در بامیان آغاز میشود.
- اسحاق دار: طالبان باید تروریسم را از خاک افغانستان ریشه کن سازند.
- مرکز آزادی بیان: تلویزیونها زیر سلطه طالبان، نفسهای آخر خود را میکشند.
- پنج نظامی سابق پس از اخراج از ایران بازداشت شدند.
- استخراج غیرقانونی معدن طلا در بدخشان، یک معدن کار توسط طالبان کشته شد.
وبسایت روزنامه «اطلاعات روز»:
- گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در افغانستان خواستار حمایت از رسانههای افغانستان شد.
- ایران در هر هفته هزار تن سیمان به افغانستان صادر میکند.
- روز جهانی کودک، سه و نیم میلیون کودک در افغانستان دچار سوء تغذیه هستند.
- واردات برق افغانستان برای سال ۲۰۲۶ تمدید شد.
عناوین روزنامههای مصر
روزنامه المصری الیوم
- کمیته اسرائیلی برای اجرای مرحله دوم آتشبس غزه؛ ایمن الرقب (استاد علوم سیاسی دانشگاه قدس): اعضای این کمیته افراطی هستند
- افزایش نگرانیها از شکست توافق؛ نتانیاهو: بستگی به بازگرداندن اجساد گروگانها دارد
- ارتش سودان در چندین منطقه پیشروی کرده و در کردفان درگیریهایی رخ داد
- سخنگوی نظامی نیروهای مسلح (مصر): ارتش آماده و قادر به حفاظت از امنیت ملی است
روزنامه الشروق
- صلیب سرخ: ساکنان الفاشر با وضعیت غمانگیزی روبهرو هستند
- اتحادیه اروپا جنایات نیروهای پشتیبانی سریع را محکوم کرده و برادر حمیدتی را تحریم میکند
- پس از تهدید به اعدام اعضای کنگره، جانسون از ترامپ دفاع کرد
- قانونگذاران دموکرات از سربازان میخواهند که از دستورات غیرقانونی سرپیچی کنند؛ رئیس مجلس نمایندگان ایالات متحده آن را رفتاری نامناسب نامید
- یونیسف: از زمان آتشبس، روزانه حداقل دو کودک در غزه کشته شدهاند
- اسرائیل عملیات تخریب را در مرکز نوار غزه انجام میدهد و یک تیم وزارتی برای اجرای مرحله دوم توافق تشکیل میدهد
- کرملین: ما هیچ ابلاغیهای مبنی بر موافقت اوکراین با مذاکره در مورد طرح آمریکایی دریافت نکردهایم
- نتانیاهو: به نفع سوریه است که با اسرائیل به تفاهمات امنیتی دست یابد
روزنامه الیوم السابع
- سازمان ملی انتخابات همه مقصران در مرحله نخست انتخابات مجلس نمایندگان را کنار گذاشت
- آنروا از کمبود تجهیزات شکایت دارد و نسبت به وخامت بحران هشدار میدهد؛ ۳۰۰ شهید و ۷۰۰ زخمی از پایان جنگ
- نتانیاهو برای ورود به مرحله دوم توافق شروطی تعیین کرد
- اولین اتوبوس آبی-خاکی در مصر ظرف سه هفته راه اندازی میشود؛ این وسیله نقلیه بر روی خشکی و رود نیل حرکت خواهد کرد و موزه ملی تمدن مصر را با مجتمع مذهبی در یک تجربه گردشگری منحصربهفرد متصل خواهد کرد
- ۲۹ دانشگاه مصری برای دومین سال متوالی در رتبهبندی پایداری کیو-اس قرار گرفتند
- رئیس سازمان راه آهن: بومی سازی صنعت تولید قطار با همکاری موسسات بین المللی، و برنامه ریزی برای جذب سرمایه گذاریهای جدید
روزنامه الدستور
- تعیین اخوان المسلمین به عنوان یک سازمان تروریستی در تمام ایالتهای آمریکا بیش از هر زمان دیگری مورد تایید قرار گرفته است
- تصمیم تگزاس ضد سازمان اخوان المسلمین میتواند به سابقهای برای سایر ایالتها و سازمانهای فدرال تبدیل شود
- دوران جدیدی از همکاری؛ مصر و کره جنوبی وارد مرحلهای از اشتراکگذاری تخصص در تولید نظامی میشوند
- اسرائیل وارد خاک سوریه میشود و اقدام به بازرسی شهروندان میکند
- آزمایش و راهاندازی اولین واحد نیروگاه هستهای الضبعه در سال ۲۰۲۸ آغاز خواهد شد
مهمترین عناوین روزنامههای ترکیه
حریت
۵۶ میلیون گردشگر در ۱۰ ماه نخست سال از ترکیه دیدن کردند
اردوغان برای اجلاس سران جی ۲۰ به آفریقای جنوبی رفت
صباح
شمار کودکان پناهنده از مرز ۵۰ میلیون نفر گذشت
حزب جمهوری خلق خواهان پایان ترور نیست؟
اردوغان برای شرکت در اجلاس سران جی ۲۰ به آفریقای جنوبی رفت
نفس
کمیسیون مجلس بدون حزب جمهوری خلق به دیدار اوجالان میرود
مالیات واردات خودرو از کشورهای غیر اروپایی افزایش یافت
سوزجو
حزب جمهوری خلق به دیدار اوجالان نمیرود
وعده شهردار آنکارا برای اتوبوس و آب رایگان
حداقل حقوق یکبار؛ گازوئیل ۴۵ بار افزایش یافت
جمهوریت
حزب جمهوری خلق صدای مردم را شنید و به دیدار اوجالان نمیرود
هزینه روزانه بیمارستانهای دولتی ۳۷۳ میلیون لیر است / بهداشت نباید تسلیم رانت خواری شود
تورک گون
اردوغان برای شرکت در اجلاس سران جی ۲۰ به آفریقای جنوبی رفت
مشکل نوبت دهی بیمارستانهای دولتی رفع شد
کمیسیون مجلس به دیدار اوجالان میرود
ترکیه
مجادله مالزی بر سر روغن پالم
پس از ترکیه عاری از ترور؛ نوبت ترکیه از باند تبهکاری است
راه عفو محدود ۵۰ هزار زندانی باز شد
طرح ۲۸ مادهای ترامپ برای صلح اوکراین
ینی شفق
فساد مالی ۱۱۲ میلیون لیری از طریق نسخه داروهای قرمز
کمیسیون مجلس به دیدار اوجالان میرود
مالیات بر مصارف ویژه از سوخت خودرو حذف شود
قرار
دین؛ علم و فلسفه مکمل هم هستند
افزایش رویکرد برای خرید تلفنهای همراه غیر هوشمند
حزب جمهوری خلق با کمیسیون مجلس به دیدار اوجالان نمیرود
آکشام
بلغارستان در باره سوروس تحقیقات میکند
۹۵ نفر در سه شهر مسموم غذایی شدند
اختلاف نظر در حزب جمهوری خلق بر سر نرفتن به دیدار اوجالان
مهمترین عناوین روزنامههای روسیه
«راسیسکایا گازیتا»
⁃ ترامپ اعلام کرد که زلنسکی مجبور خواهد شد طرح صلح آمریکا را تأیید کند
⁃ گاردین از زمان احتمالی سفر هیئت آمریکایی به مسکو خبر داد
⁃ پوتین در نشست شورای امنیت، طرح ترامپ درباره اوکراین: در جریان دیدار در آنکورِیج، روسیه تأیید کرد که با وجود دشواریها، با پیشنهادهای طرف آمریکایی درباره حلوفصل مناقشه موافق است.
«نیزاویسیمایا گازیتا»
⁃ ترامپ جایگزین عدم پذیرش طرح صلح آمریکا از سوی کییف را اعلام کرد
⁃ پوتین: روسیه آماده مذاکره است، اما تکرار رویداد سقوط کوپیانسک در بخشهای دیگر جبهه نیز برای آن رضایتبخش است
⁃ ترامپ: اوکراین باید تا ۲۷ نوامبر طرح آمریکا برای حلوفصل را بپذیرد
«کامرسانت»
⁃ اشپیگل از خشم اروپاییها بهدلیل طرح صلح آمریکا درباره اوکراین خبر داد
⁃ فایننشال تایمز از تهدید علیه «وام غرامت» برای کییف بهسبب طرح ترامپ خبر داد
-آمریکا از روسیه خواست به برخی مصالحهها تن دهد و روسیه نیز با آن موافقت کرد.
«ار-ب-کا»
⁃ ترامپ معتقد است زلنسکی برای رسیدن به توافق بهتر درباره اوکراین بلوف میزند
⁃ پنتاگون: طرح صلح آمریکا درباره اوکراین بهترین چیزی است که اوکراین میتوانست به آن امید داشته باشد
- مسکو متن طرح ترامپ را در اختیار دارد، اما این متن اصلاح شده و بهطور جزئی مورد بحث قرار نگرفته است.
«ایزوستیا»
⁃ طی شب گذشته، ۶۹ پهپاد اوکراینی بر فراز مناطق روسیه ساقط شد
- سلوچکی: روسیه به اوکراین فرصت پایان دادن به درگیری را میدهد
- اوکراین و متحدانش همچنان در این توهّم به سر میبرند که میتوانند روسیه را شکست دهند.