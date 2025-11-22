پخش زنده
شهرستان بناب امروز آلوده ترین منطقه آذربایجان شرقی از لحاظ شاخص کیفی هوا است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، طبق دادههای سامانه پایش کیفی هوای اداره کل حفاظت محیط زیست استان بر اساس ذرات ۲.۵ میکرون، شاخص کیفی هوای بناب ۲۲۱ و در وضعیت قرمز و بسیار ناسالم برای همه گروهها قرار دارد.
شاخص کیفی هوای تبریز هم بر اساس ذرات ۲.۵ میکرون برابر ۱۶۶ و و در وضعیت قرمز و ناسالم برای همه گروهها قرار دارد.
در وضعیتی که هوا ناسالم است، افراد مبتلا به بیماری قلبی یا ریوی، سالمندان و کودکان باید از فعالیتهای طولانی یا سنگین خارج از منزل خودداری ورزند و افراد دیگر باید فعالیتهای طولانی یا سنگین خارج از منزل را کاهش دهند.
طبق هشدار سطح نارنجی هواشناسی، روزهای شنبه و یکشنبه در تبریز و شهرهای صنعتی شاخص آلودگی هوا در حد ناسالم خواهد بود.
بر اساس طبقهبندی پنجگانه صورت گرفته در شاخص کیفیت هوا از عدد صفر تا ۵۰ هوای پاک، ۵۱ تا ۱۰۰ هوای قابل قبول، ۱۰۱ تا ۱۵۰ هوای ناسالم برای گروههای حساس، ۱۵۱ تا ۲۰۰ هوای ناسالم برای همه گروهها، ۲۰۱ تا ۳۰۰ هوای بسیار ناسالم و ۳۰۱ تا ۵۰۰ شرایط کیفی هوا خطرناک است.