پخش زنده
امروز: -
سخنگوی ارشد نیروهای مسلح با اشاره به تداوم ارتقای توان موشکی کشور اعلام کرد: جمهوری اسلامی ایران هر روز قدرتمندتر از گذشته در این حوزه پیش میرود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، سردار سرتیپ پاسدار ابوالفضل شکارچی با بیان اینکه قدرت موشکی کشور در مسیر رشد مستمر قرار دارد، گفت: هر روزه روند رو به رشدی را در این عرصه طی میکنیم و قطعاً امروز قدرتمندتر از دیروز و فردا قدرتمندتر از امروز خواهیم بود.
وی با اشاره به نقش تعیینکننده فرماندهان شهید نیروی هوا فضای سپاه از جمله سردار شهید حسن طهرانیمقدم در پایهگذاری ساختار موشکی جمهوری اسلامی افزود: شهید طهرانیمقدم بنیان این قدرت را گذاشت و سکوی صعود ایران را در این حوزه بنا کرد.
سردار شکارچی با تأکید بر ویژگیهای اعتقادی و روحیه جهادی شهید طهرانیمقدم اظهار داشت: مهمتر از فعالیتهای موشکی، ایمان و اعتقاد راسخ این شهید به حضرت فاطمه زهرا (س) بود که باعث میشد هر پروژهای را با موفقیت به سرانجام برساند و امروز ثمره همان اعتقادات و تلاشها را شاهد هستیم.