پخش زنده
امروز: -
رئیس اداره نگهداری راههای ادارهکل راهداری و حملونقل جادهای استان اردبیل از اجرای عملیات روکش آسفالت در ۳۵۲ کیلومتر از محورهای مواصلاتی این استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل جابر معظمنژاد با اشاره به اینکه این طرحها در راستای ارتقای سطح سرویس راهها، ایمنی تردد و توسعه زیرساختهای حملونقل جادهای انجام شده تصریح کرد: از این میزان عملیات روکش آسفالت، ۱۱۸ کیلومتر مربوط به راههای اصلی، ۱۱۴ کیلومتر به راههای فرعی و ۱۲۸ کیلومتر نیز به محورهای روستایی استان اختصاص دارد.
وی با بیان اینکه ادارهکل راهداری و حملونقل جادهای استان اردبیل وظیفه نگهداری بیش از ۷ هزار کیلومتر راه ارتباطی را بر عهده دارد، افزود: این اداره با بهرهگیری از نیروهای متخصص و راهداران سختکوش، بهصورت شبانهروزی در حال ارائه خدمات به کاربران جادهای و ارتقای سطح ایمنی راهها است.
رئیس اداره نگهداری راههای استان اردبیل گفت: از جمله پروژههای شاخص عملیات روکش آسفالت امسال میتوان به محورهای اردبیل – سرچم، اردبیل – آستارا، مشکینشهر – اهر، اردبیل – ارجستان – سرعین، نیر – سراب، نوار مرزی گرمی، سهراهی سربند پارسآباد به مسیر مشکینشهر و محور موئیل – قینرجه اشاره کرد.
معظمنژاد تصریح کرد: اجرای این طرحها علاوه بر تسهیل تردد وسایل نقلیه و کاهش تصادفات جادهای، نقش بسزایی در تسهیل حملونقل کالا و مسافر، صرفهجویی در زمان سفر و افزایش رضایتمندی مردم استان داشته است.
رئیس اداره نگهداری راههای ادارهکل راهداری و حملونقل جادهای استان اردبیل تأکید کرد: بهسازی و روکش آسفالت محورهای مواصلاتی از مهمترین برنامههای راهبردی ادارهکل راهداری استان است که با هدف ارتقای کیفیت روسازی، افزایش عمر مفید جادهها و پایداری شبکه راهی اجرا میشود.
وی خاطر نشان کرد: راهداران پرتلاش استان با حضور مستمر در محورهای مواصلاتی و انجام عملیات راهداری در تمام فصول سال، نقش تعیینکنندهای در ایمنی سفرها و استمرار خدمات جادهای ایفا میکنند.