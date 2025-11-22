به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل جابر معظم‌نژاد با اشاره به اینکه این طرح‌ها در راستای ارتقای سطح سرویس راهها، ایمنی تردد و توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل جاده‌ای انجام شده تصریح کرد: از این میزان عملیات روکش آسفالت، ۱۱۸ کیلومتر مربوط به راه‌های اصلی، ۱۱۴ کیلومتر به راه‌های فرعی و ۱۲۸ کیلومتر نیز به محور‌های روستایی استان اختصاص دارد.

وی با بیان اینکه اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان اردبیل وظیفه نگهداری بیش از ۷ هزار کیلومتر راه ارتباطی را بر عهده دارد، افزود: این اداره با بهره‌گیری از نیرو‌های متخصص و راهداران سخت‌کوش، به‌صورت شبانه‌روزی در حال ارائه خدمات به کاربران جاده‌ای و ارتقای سطح ایمنی راه‌ها است.

رئیس اداره نگهداری راه‌های استان اردبیل گفت: از جمله پروژه‌های شاخص عملیات روکش آسفالت امسال می‌توان به محور‌های اردبیل – سرچم، اردبیل – آستارا، مشکین‌شهر – اهر، اردبیل – ارجستان – سرعین، نیر – سراب، نوار مرزی گرمی، سه‌راهی سربند پارس‌آباد به مسیر مشکین‌شهر و محور موئیل – قینرجه اشاره کرد.

معظم‌نژاد تصریح کرد: اجرای این طرح‌ها علاوه بر تسهیل تردد وسایل نقلیه و کاهش تصادفات جاده‌ای، نقش بسزایی در تسهیل حمل‌ونقل کالا و مسافر، صرفه‌جویی در زمان سفر و افزایش رضایتمندی مردم استان داشته است.

رئیس اداره نگهداری راه‌های اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان اردبیل تأکید کرد: بهسازی و روکش آسفالت محور‌های مواصلاتی از مهم‌ترین برنامه‌های راهبردی اداره‌کل راهداری استان است که با هدف ارتقای کیفیت روسازی، افزایش عمر مفید جاده‌ها و پایداری شبکه راهی اجرا می‌شود.

وی خاطر نشان کرد: راهداران پرتلاش استان با حضور مستمر در محور‌های مواصلاتی و انجام عملیات راهداری در تمام فصول سال، نقش تعیین‌کننده‌ای در ایمنی سفر‌ها و استمرار خدمات جاده‌ای ایفا می‌کنند.