به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، امیرحسین سوخته زاده به خبرنگار ما در تشریح خدمات گروه جهادی همیاران ولایت در آبان ماه امسال گفت: اهدای جهیزیه به زوج جوان کم بضاعت شامل اجاق گاز، لباس‌شویی و مبلمان، کمک ۶۰ میلیون ریالی جهت تهیه مقدمات ازدواج یکی از دختران زیر پوشش، پرداخت هزینه بیمارستان کودک ۷ ساله و کمک ۱۰۰ میلیون ریالی جهت تعمیر یخچال خانواده عزتمند در شهرستان اندیکا ازجمله خدمات ارائه شده به شمار می‌رود.

وی افزود: تهیه و توزیع بسته‌های معیشتی به مبلغ ۳۵ میلیون ریال، لوله کشی آب، برق کاری، نصب و راه اندازی تصفیه آب و آب سردکن مدرسه کوی طاهر اهواز، پرداخت اجاره بها منزل دو خانواده عزتمند و سرویس و تعویض موتور کولر مدرسه دولتی در منطقه محروم اهواز از دیگر خدماتی است که توسط گروه جهادی همیاران ولایت ارائه شد.

سوخته زاده اظهار داشت: باتوجه به اینکه برای رفع نیاز‌های خانواده‌های زیر پوشش، چشم انتظار همراهی و مشارکت خیرین و نیکوکاران هستیم، افرادی که تمایل به مشارکت در کار‌های خداپسندانه دارند، می‌توانند کمک‌های غیرنقدی خود را به گروه جهادی همیاران ولایت تحویل داده و کمک‌های نقدی را به شماره کارت ۶۰۳۷، ۹۹۷۲، ۵۶۶۳، ۱۵۱۷، به نام این گروه جهادی واریز کنند.