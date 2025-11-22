پخش زنده
فرماندار اهر از فرایند طولانی در ارائه مجوز برای طرحهای کشاورزی در این شهرستان انتقاد کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، علیرضا خاکپور در جلسه شورای اداری افزود: با توجه به اینکه بیشتر درآمد و فعالیت شهروندان اهری در حوزه کشاورزی و دامپروری است انتظار داریم صدور مجوز برای فعالیت در این زمینهها با سهولت انجام پذیرد.
وی با بیان اینکه همایش فرصتهای سرمایهگذاری در این شهرستان برگزار خواهد شد گفت: به هدف رونق تولید و اشتغال در شهرستان و همچنین حمایت از سرمایه گذاران و زمینه سازی برای سرمایهگذاری توسط بخشهای خصوصی در اهر مجوزهای بینام برای طرحهای اقتصادی در زمینههای مختلف ارائه خواهد شد.
خاکپور ادامه داد: با توجه به تغیرات اقلیمی متاسفانه بارندگیها کاهش یافته و به احتمال زیاد در آینده با تنش آبی مواجه خواهیم شد که باید تمامی مسئولان و شهروندان اهری به مدیریت مصرف آب اهتمام جدی داشته باشند.
نماینده مردم اهر و هریس در مجلس شورای اسلامی هم در این جلسه از کم توجهی برخی مدیران کل به شهرستانها انتقاد کرد و گفت: انتظار میرود مدیران کل در توسعه متوازن استان و رعایت عدالت، ارتباط نزدیکی با روسای ادارات شهرستانها داشته باشند.
بیت الله عبدالهی افزود: شهرستان اهر نرخ بالایی در بیکاری دارد و برای رفع این معضل باید از معادن منطقه حمایت شود و پساب تصفیه خانه فاضلاب اهر به معادن این شهرستان اختصاص یابد.
وی احداث بیمارستان دوم در شهرستان اهر را بعید دانست گفت: باید به فکر توسعه بیمارستان اهر کنونی اهر باشیم چرا که با این شرایط اقتصادی امکان احداث بیمارستان جدید در این شهرستان وجود ندارد.