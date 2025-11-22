به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، علیرضا خاکپور در جلسه شورای اداری افزود: با توجه به اینکه بیشتر درآمد و فعالیت شهروندان اهری در حوزه کشاورزی و دامپروری است انتظار داریم صدور مجوز برای فعالیت در این زمینه‌ها با سهولت انجام پذیرد.

وی با بیان اینکه همایش فرصت‌های سرمایه‌گذاری در این شهرستان برگزار خواهد شد گفت: به هدف رونق تولید و اشتغال در شهرستان و همچنین حمایت از سرمایه گذاران و زمینه سازی برای سرمایه‌گذاری توسط بخش‌های خصوصی در اهر مجوز‌های بینام برای طرح‌های اقتصادی در زمینه‌های مختلف ارائه خواهد شد.

خاکپور ادامه داد: با توجه به تغیرات اقلیمی متاسفانه بارندگی‌ها کاهش یافته و به احتمال زیاد در آینده با تنش آبی مواجه خواهیم شد که باید تمامی مسئولان و شهروندان اهری به مدیریت مصرف آب اهتمام جدی داشته باشند.

نماینده مردم اهر و هریس در مجلس شورای اسلامی هم در این جلسه از کم توجهی برخی مدیران کل به شهرستان‌ها انتقاد کرد و گفت: انتظار می‌رود مدیران کل در توسعه متوازن استان و رعایت عدالت، ارتباط نزدیکی با روسای ادارات شهرستان‌ها داشته باشند.

بیت الله عبدالهی افزود: شهرستان اهر نرخ بالایی در بیکاری دارد و برای رفع این معضل باید از معادن منطقه حمایت شود و پساب تصفیه خانه فاضلاب اهر به معادن این شهرستان اختصاص یابد.

وی احداث بیمارستان دوم در شهرستان اهر را بعید دانست گفت: باید به فکر توسعه بیمارستان اهر کنونی اهر باشیم چرا که با این شرایط اقتصادی امکان احداث بیمارستان جدید در این شهرستان وجود ندارد.