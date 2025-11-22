به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ مدیرکل ورزش و جوانان زنجان در این مراسم با تاکید بر حمایت از ورزشکاران نخبه استان، گفت: یکی از برنامه‌های مهم اداره کل، برگزاری مراسم استقبال از افتخارآفرینان ورزشی به پاس قدردانی از زحمات و تلاش‌های آنان در رقابت‌های مختلف است.

محمدی پور افزود: این مسابقات در کشور عربستان برگزار شد و کاروان ایران در پایان بازی‌های کشور‌های اسلامی ۲۰۲۵ ریاض با ۲۹ طلا، ۱۹ نقره و ۳۳ برنز در رده سوم جدول مدالی قرار گرفت.

وی از تلاش‌های هاشم بیگی و سرمربی توانمند ووشو ایران قدردانی کرد و افزود: سانداکاران کشورمان با کسب چهار مدال طلا عملکرد بسیار خوبی داشتند و رنگینگ ایران را در این مسابقات بالا بردند.

در این مراسم هاشم بیگی که دو مدال طلای جهان، یک نقره و یک برنز را در کارنامه قهرمانی خود دارد در پایان این مسابقات ضمن تقدیر از زحماتی که برایش کشیده شده، بویژه از پشتیبانی و همراهی همیشگی مادرش از دنیای قهرمانی خداحافظی کرد.

گفتنی است؛ تیم ملی ووشو با کسب صد درصدی مدال به کشور بازگشتند و این مرهون زحمات و هدایت گری رامین موحدنیا سرمربی ارزنده این تیم بوده است.

مجید هاشم بیگی قهرمان ارزنده موی تای کار زنجانی با کسب مدال نقره نایب قهرمان این رقابت‌ها شد.

و رامین موحد نیا سرمربی پر افتخار زنجانی تیم ملی ووشو با مبارزات پر مدال شاگردانش در این مسابقات، هدایتگری حرفه‌ای خود را دیگر بار به رخ کشید.

لیلا جعفری داور بین المللی زنجانی کاراته نیز با حضور فعال و موفقش در مسابقات همبستگی کشور‌های اسلامی در این جایگاه درخشید.

و همچنین کسب مدال برنز حاصل کار محمد اسماعیلی ملی پوش زنجانی شمشیر بازی در این رقابت‌ها بود که افتخار دیگری برای مردم این استان است.