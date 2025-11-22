پخش زنده
سالهای گذشته سرمایه گذاریهایی در حوزه کشاورزی اردبیل انجام شده، اما با توجه به پتانسیلهای موجود در استان همچنان بخش کشاورزی میتواند برای سرمایه گذاران جذاب باشد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل، استان اردبیل با داشتن اقلیمهای مختلف آب و هوایی، سه دشت مغان، مشکین و اردبیل با خاک حاصلخیز و کشاورزان ماهر و کاربلد با داشتن یک درصد مساحت کشور حدود ۴ درصد از محصولات کشاورزی ایران را تولید میکند.
