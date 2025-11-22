به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل، استان اردبیل با داشتن اقلیم‌های مختلف آب و هوایی، سه دشت مغان، مشکین و اردبیل با خاک حاصلخیز و کشاورزان ماهر و کاربلد با داشتن یک درصد مساحت کشور حدود ۴ درصد از محصولات کشاورزی ایران را تولید می‌کند.

گرچه در سال‌های گذشته سرمایه گذاری‌هایی در حوزه کشاورزی انجام شده، اما با توجه به پتانسیل‌های موجود در استان همچنان بخش کشاورزی می‌تواند برای سرمایه گذاران جذاب باشد.