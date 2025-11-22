پخش زنده
معاون مدیرکل و رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان تهران گفت: در دو عملیات جداگانه، ماموران پاسگاه سرمحیط بانی سولقان در منطقه حفاظت شده البرز مرکزی بخش جنوبی، موفق به دستگیری پنج شکارچی متخلف و کشف چند قبضه سلاح و تجهیزات غیرمجاز شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، زهره عبادتی در تشریح این خبر گفت: در جریان گشت و کنترل محیط بانان این اداره، سه شکارچی غیرمجاز در ارتفاعات طالون شناسایی و پس از تعقیب دستگیر شدند.
وی با اشاره به اینکه در بازرسی از این افراد، دو قبضه سلاح شکاری دولول، سه دستگاه دوربین چشمی و ۱۰ فشنگ چهارپاره غیرمجاز کشف و ضبط شد، افزود: پرونده این سه شکارچی برای رسیدگی قضایی به مراجع مربوطه ارجاع شده است.
عبادتی با قدردانی از تلاش محیط بانان افزود: با توجه به حساسیت زیستگاه های جانوری و افزایش تخلفات شکار در فصل سرد، گشت و پایش ها با شدت بیشتری ادامه خواهد یافت.
معاون مدیرکل و رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان تهران همچنین از کشف دو شکارچی دیگر در منطقه حفاظت شده البرز مرکزی خبر داد و گفت: در گشت یگان حفاظت در بخش جنوبی ارتفاعات روستای کشار، یک قبضه سلاح گلوله زنی، یک قبضه سلاح پنج تیر، یک دوربین چشمی و یک دستگاه رنچ از این دو شکارچی کشف و ضبط شد.
این مقام مسئول تصریح کرد: اقدامات قضایی علیه متخلفان در حال انجام است و یگان حفاظت محیط زیست با قاطعیت با هرگونه تخلف شکار و صید برخورد خواهد کرد.
وی خاطرنشان کرد: حفظ تنوع زیستی و حیات وحش از اولویت های اساسی ماست و حضور مستمر محیط بانان نقش مهمی در جلوگیری از تخلفات دارد.