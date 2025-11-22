پخش زنده
عضو هیأتمدیره شرکت بازآفرینی شهری ایران، از آغاز فعالیت نخستین پایگاه ملی بازآفرینی شهری در شهر نوبندگان خبر داد و تأکید کرد این مرکز به عنوان پایلوت ملی، نقشی کلیدی در حفاظت، توانمندسازی و توسعه پایدار شهرهای کوچک ایفا خواهد کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، مجید روستا، عضو هیأتمدیره شرکت بازآفرینی شهری ایران، از راهاندازی اولین پایگاه ملی بازآفرینی شهری در شهر نوبندگان فسا خبر داد.
او گفت: این پایگاه قرار است بستری منسجم برای جمعآوری اطلاعات، شناسایی چالشهای محلی و هماهنگی میان دستگاههای اجرایی باشد.
روستا توضیح داد که بازآفرینی شهری بهعنوان یک فرآیند جامع، تاکنون بیشتر در کلانشهرها مورد توجه قرار گرفته و شهرهای کوچک با وجود چالشهای جدی کمتر از آن بهرهمند شدهاند.
وی ایجاد این پایگاه را راهکاری عملی و فرهنگی برای تقویت هویت شهری، حفظ سرمایههای اجتماعی و ارتقای کیفیت زندگی ساکنان دانست.
به گفته او، نوبندگان با برخورداری از بافت تاریخی ارزشمند و ظرفیتهای اجتماعی پویا، محیطی مناسب برای آزمون سیاستهای ملی بازآفرینی است.
روستا اعلام کرد: این پایگاه امکان آزمایش مدلهای نوآورانه مدیریت شهری، ابزارهای مالی نو و سازوکارهای مشارکتی را در مقیاس واقعی فراهم میکند.
همچنین قرار است رویدادها، نمایشگاهها و جشنوارههای تخصصی در این مرکز برگزار شود تا فرهنگ حفاظت و احیا در میان مردم و مدیران شهری تقویت شود.
او افزود پایگاه نوبندگان با ایجاد بانک اطلاعات دیجیتال، مستندسازی پروژهها و تولید محتوای علمی، به مرجع دانش و تجربه در حوزه بازآفرینی شهرهای ایران تبدیل خواهد شد.
مشارکت فعال متخصصان محلی و ملی، نهادهای مدنی و گروههای داوطلب نیز از عوامل تقویتکننده این طرح عنوان شد.
عضو هیأتمدیره شرکت بازآفرینی شهری ایران تصریح کرد این پایگاه مأموریتهایی همچون تسهیل فرایندهای مرمت، ارتقای کیفیت محیط شهری، توانمندسازی اجتماعی-اقتصادی و ایجاد سازوکارهای مشارکتی میان مردم، مالکان و نهادهای دولتی را دنبال خواهد کرد.
وی تأکید کرد تجربههای حاصل از طرح های نوبندگان قابلیت الگو شدن برای سایر شهرهای کشور را خواهد داشت.