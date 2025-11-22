سرپرست مرکز بهداشت شرق اهواز از کشف بیش از ۵ تن مواد غذایی فاقد مشخصات، تاریخ مصرف گذشته و دارای اطلاعات نامشخص در مجتمع بنکداران خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، امراله مردانی با اشاره به کشف بیش از ۵ تن مواد غذایی فاقد مشخصات، تاریخ مصرف گذشته و دارای اطلاعات نامشخص در مجتمع بنکداران اهواز، گفت: تاکنون ۳ تن از این مواد غذایی معدوم شده و ۲ تن باقی‌مانده نیز در حال بررسی‌های تکمیلی هستند.

وی با بیان اینکه این اقدام در راستای مقابله با عرضه محصولات غیرمجاز و تامین سلامت شهروندان صورت گرفته است، افزود: همچنین ۴ واحد متخلف در این زمینه مهر و موم شدند.

مردانی اظهار داشت: کارشناسان مرکز بهداشت، این واحد‌ها را به دلیل تخلفات بهداشتی تحت نظارت قرار داده و مواد غذایی کشف شده عمدتاً شامل ترشی‌جات، خوراکی‌هایی مانند لواشک و لبنیات بوده که به دلیل عدم رعایت استاندارد‌ها و مقررات مربوط به نگهداری، توقیف شدند.

سرپرست مرکز بهداشت شرق اهواز تأکید کرد: حفظ سلامت جامعه از جمله مهم‌ترین اهداف ماست و کارشناسان بهداشت محیط با جدیت و دقت به نظارت بر واحد‌های عرضه مواد غذایی ادامه خواهند داد تا از بروز هرگونه خطر برای سلامت شهروندان جلوگیری شود.