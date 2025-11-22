به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری با بیان اینکه اندیشیدن، پژوهش و نوآوری، از نیاز‌های اساسی کشور برای رسیدن به توسعه و خودکفایی است، افزود: تشویق پژوهشگران، قدرشناسی از تلاش‌های آنان و نهادینه کردن فرهنگ پژوهش در جامعه از دیگر اهداف هفته پژوهش است که با شناسایی نقاط قوت و ضعف، شاهد ارتقای سطح پژوهش در کشور است.

حسینی با اشاره به سیاست‌های دولت و مدیریت استانی، خاطرنشان کرد: یکی از شعار‌های محوری ما، مدیریت پژوهش محور است. بدین معنا که نیازمندی‌های استان احصا و در چارچوب قانون به تیم‌های پژوهشی و نخبگانی سپرده شود که توانایی و رشته تحصیلی مرتبط دارند.

وی تأکید کرد: سیاست فعلی بر این اساس است که پروژه‌های پژوهشی، مبتنی بر اولویت‌های استان، به نخبگان بومی سپرده شده و با تخصیص اعتبار لازم، انگیزه‌ای مضاعف برای آنان ایجاد شود.

وی با بیان این که استان در سال‌های گذشته در حوزه پژوهش در رتبه‌های پایین کشوری قرار داشت، گفت: با اقدامات انجام شده و توجه به پژوهش سال گذشته از رتبه ۳۱ به ۱۳ ارتقا پیدا کردیم و برنامه‌ریزی برای رسیدن به رتبه تک‌رقمی در سال جاری در دستور کار است.

وی با انتقاد از فرمانداران، بخشداران و دهیاران گفت: می‌توانستیم با تلاش و جدیت و انگیزه بیشتری در حوزه پژوهش ورود کنیم.

وی بر لزوم مستندسازی اقدامات تأکید و اظهار داشت: امروزه عملکرد دستگاه‌ها در سامانه‌های ملی ثبت و مبنای ارزیابی قرار می‌گیرد. متأسفانه با وجود تلاش‌های بسیار در سطح استان و مناطق، شاهد ضعف در مستندسازی و ارسال گزارش‌ها هستیم.

معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری کهگیلویه و بویراحمد گفت: از بین بیش از ۵۰۰ دهیاری و ۲۲ بخشدار، تنها تعداد بسیار محدودی مستندات خود در حوزه پژوهش عملکرد خود را ارسال کردند، متاسفانه بخشداران یک طرح پژوهشی نداشتند.

حسینی در بخش دیگری از سخنان خود بر حمایت از نیرو‌های بومی و نخبگان داخلی استان تأکید کرد و گفت: ظرفیت نیرو‌های داخلی استان بسیار بالاست.