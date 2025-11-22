به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سرهنگ صادق ضرونی گفت: ماموران کلانتری ۱۳۶ فرجام در پی گزارش و رصد‌های اطلاعاتی، یک مرکز ترک اعتیاد را که اقدام به توزیع و فروش مواد مخدر می‌کرده شناسایی و برای بررسی موضوع به محل اعزام شدند.

این مقام انتظامی ادامه داد: ماموران با هماهنگی قضایی محل مورد نظر را مورد بازرسی قرار دادند که مقادیری مواد مخدر شامل ۱۸۰ عدد شربت متادون، ۵۸ عدد آمپول متادون و مقدار پنج هزار ۸۲۳ عدد قرص متادون کشف که به همراه مالک و متصدی فروش به کلانتری انتقال داده شدند.

سرکلانتر چهارم پلیس پیشگیری پایتخت افزود: متهمان که دارای سابقه مشابه بودند، به جرم خود مبنی بر فروش و نگهداری مواد مخدر در مرکز ترک اعتیاد اعتراف و پس از مستند سازی و صورتجلسه ماموران از اقلام کشف شده برای سیر مراحل قانونی به دستگاه قضایی تحویل داده شدند.