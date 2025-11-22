به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، به نقل از روابط عمومی شرکت گاز خوزستان، به اطلاع شهروندان شهرستان کارون می‌رساند؛ به منظور توسعه شبکه گازرسانی جدید، جریان گاز در روستا‌های موران و عماشه، در روز یکشنبه ۲ آذرماه از ساعت ۸ صبح تا ۲۰ همان روز قطع خواهد شد.

از مشترکان درخواست می‌شود در طول مدت یاد شده از دستکاری تجهیزات اندازه گیری (کنتور و رگولاتور) منازل و اماکن خودداری و شیر‌های مصرف داخلی را تا وصل مجدد گاز و تحویل آن توسط مامورین امداد گاز ۱۹۴ به حالت بسته نگه دارند.