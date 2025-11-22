امروز قیمت دلار توافقی (اسکناس) در بازار ارز تجاری با افزایش همراه شد و به ۷۳ هزار و ۸۴۲ تومان رسید، نرخ حواله دلار هم ۷۱ هزار و ۶۹۱ تومان تعیین شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، دلار توافقی (اسکناس) در بازار ارز تجاری امروز شنبه اول آذر ۱۴۰۴ با نرخ ۷۳ هزار و ۸۴۲ تومان معامله میشود که نسبت به روز کاری گذشته افزایش را نشان می‌دهد. قیمت حواله دلار نیز به ۷۱ هزار و ۶۹۱ تومان رسید.

در بخش سایر ارزها، اسکناس درهم امارات امروز ۲۰ هزار و ۱۰۶ تومان و حواله آن ۱۹ هزار و ۵۲۱ تومان اعلام شده است. همچنین قیمت اسکناس یورو در بازار ارزتجاری ۸۴ هزار و ۹۵۵ تومان و حواله یورو ۸۲ هزار و ۴۸۰ تومان تعیین شده است.

بانک مرکزی همچنان در اطلاعیه‌های خود تأکید دارد که هرگونه رفع تعهد ارزی صرفاً از مسیر عرضه در بازار تجاری انجام می‌شود.

از بهمن‌ماه سال گذشته و پس از حذف سامانه نیما، تمامی معاملات صادراتی و وارداتی کشور در بازار ارز تجاری متمرکز شده است؛ سیاستی که دولت هدف از اجرای آن را نزدیک‌سازی نرخ ارز تجاری و آزاد و حذف رانت ارزی اعلام کرده بود.